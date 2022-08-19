الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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إليكم أكثر الألعاب تحدياً للقُدرات... هل تستطيع أن تنهيها؟

منذ 8 دقائق
ألعاب

ألعاب

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وسيلة الترفيه الأكثر انتشاراً، وبقوة قد تنافس السينما والتلفاز، وكلما كنت الألعاب أكثر إثارة، وتحدياً لقدرات اللاعبين كان الإقبال ‏عليها أكثر، ولهذا أصبحت شركات البرمجيات تتنافس على إنتاج ألعاب أكثر جذباً، والتي تحتوي على مزيد من المراحل، والتحديثات، ‏والكماليات المُضافة، وغيرها من العناصر التي تبقي اللاعب في حالة انغماس وتفاعل، ولهذا ظهرت فئات الألعاب الانغماسية، أو ‏الغامرة‎ immersive، والتي تعد أكثر أنواع الألعاب الإلكترونية جذباً‎.‎

وفي تقريرنا التالي سنتناول ترشيحات لمجموعة من الألعاب تتميز بأنها متعددة المراحل، ودقيقة التفاصيل وتتطلب صبراً لاجتياز ‏جميع مراحلها، والتي ربما لم ينهها أحد بالكامل، بحسب أغلب مراجعاتها المنتشرة على مواقع الألعاب المتخصصة‎.‎

Minecraft..‎النهاية لا تنهي اللعبة
منذ أن صدرت نسختها الأولى عام 2011، تحولت لعبة “العالم المفتوح” الشهيرة إلى واحدة من أكثر الألعاب التي تتميز باتساع ‏عالمها، ولا محدودية مراحلها. وبالطبع اعتمادها على “ابتكار عوالم” كاملة خاصة دون قيود أو شروط، ساهم في جعلها لعبة ممتازة ‏لتمضية الوقت، والدخول في تجربة مسلية فريدة‎.‎

نسخة‎ Minecraft ‎للاعبي أجهزة الكمبيوتر، واحدة من أكبر الألعاب حجماً وأكثرها تشعباً، وبحسب كل من احترف ممارستها على ‏مدى السنوات العشر الأخيرة، أقر بأنه حتى عند الوصول لنهاية اللعبة؛ فهي لا تنتهي؛ بل تبدأ في وضع هدف أخير مفتوح بمثابة عالم ‏آخر، أو مستوى متسع أكثر صعوبة، ربما تكون‎ Minecraft ‎هي التحدي القادم بالنسبة لك‎. ‎

Dwarf Fortress ‎بلا هدف نهائي
ألعاب الابتكار والبناء لها نصيب كبير في عالم الألعاب، فهي تتسم بأنها ليست سريعة الإيقاع ولا تحتوي على العنف أو الجريمة أو ما ‏شابه من ألعاب الحركة والإثارة؛ ولكن عنصر الاتساع في العالم يجعلها مشوقة بشكل كبير؛ تخيل أن معك صندوق أدوات كبيراً، ‏وأراضي فارغة شاسعة؛ نعم مخيلتك هي السقف‎.‎

ولهذا تُعد‎ Dwarf Fortress ‎واحدة من الألعاب التي قد يكون إنهاؤها مستحيلاً لو حددت زمناً قياسياً؛ أو حتى في زمن يومي ‏مخصص للعب؛ فاللعبة بالأساس ابتكرت دون هدف نهائي‎ Objective ‎بمثابة وجهة أو عدد معين من المباني أو ما شابه، وهذا يجعل ‏وصف “عالم مفتوح” على خيالك هو الوصف الأمثل لها، اللعبة متوفرة لأجهزة الحاسوب فقط، ولم تعتمد نسخ منها لأجهزة اللعب ‏المتخصصة‎.‎

Call Of Duty Zombies ‎الموتى الأحياء بلا نهاية
عشاق الحركة والإثارة والرعب يعتبرون لعبة‎ Call Of Duty Zombies ‎إجازة مفتوحة، أو مهرباً من كل عوالم الألعاب الأخرى التي ‏تنقل اللاعبين من مرحلة إلى أخرى، فسلسلة ألعاب‎ Call Of Duty ‎بصفة عامة من بين أكثر الألعاب انتشاراً، وأكثرها مبيعاً في ‏العالم، ولكن ماذا عن جولات لا تنتهي؟‎ ‎

بالفعل إصدار‎ Call Of Duty Zombies، والذي تحارب فيه مجموعات لا نهائية من الموتى الأحياء، يحتوي على تحديثات وترقيات ‏لا نهائية للأسلحة التي تستخدمها الشخصيات، كما أن الجولات الفردية دون الاتصال بالإنترنت‎ Offline gaming ‎في اللعبة لا ‏تنتهي، ولم يستطع أحد إنهاء مراحلها الفردية‎.‎

Monster Hunter:world ‎أكثر الألعاب تحدياً للقُدرات
لعبة تنتمي لعالم مشوق، مليء بالوحوش والكائنات الخارقة، والمعارك الضارية، هذه النسخة من إصدارات “صائد الوحوش” تتميز ‏بأنها تحتوى على عدد لا نهائي تقريباً من المهام التي يجب إنجازها، وبينما قد توحي لك اللعبة بأن النهاية قريبة؛ ولكن الأمر ليس ‏كذلك‎.‎

عندما تصل إلى المرحلة النهائية‎ Shara Ishvalda ‎والتي لم يصل إليها إلا بضعة محترفين فقط حول العالم؛ سوف تفتح لك اللعبة ‏مراحل جديدة بترقية حصرية للاعبين المحترفين، ومن ثم يبدأ عالم جديد كلياً‎.‎

Age of Empires IV ‎في عالم ألعاب الاستراتيجية‎ ‎
نجم ساطع في عالم ألعاب الاستراتيجية والبناء العسكري والتحكم في الموارد؛ ومنذ أن صدرت نسختها الثانية في أواخر عام 1999، ‏وهي تتطور بشكل ملحوظ، ولكن‎ Age of Empires IV ‎النسخة السادسة منها تحدّت كل النسخ السابقة‎.‎

الآن الأمر لم يعد صراعاً بين الإمبراطوريات عسكرياً واقتصادياً فقط، الآن كل إمبراطورية تُبنى داخل اللعبة لها خواص و”ثقافات” ‏متشعبة لابد من الاهتمام بها بداية من الخواص العامة إلى الأديان وطراز المباني، اللعبة لن تنتهي، وكلما لعبتها أكثر ازداد اهتمامك ‏بتفاصيلها‎.‎

Final Fantasy VII Remake Intergrade
نسخة سابعة من إصدار اللعبة اليابانية الشهيرة‎ Final Fantasy، والذي تم إعادة إصدارها بمزيد من الترقيات والتحديثات تجعل اللعبة ‏أكثر إثارة وتشويقاً من إصدارها الأصلي بمراحل، حرفياً هناك “مراحل” جديدة تتسم بالاتساع واللا نهائية‎.‎

الإصدار الجديد أتاح ميزات أكثر للعب المسترسل الفردي على حساب “اللعب مع فريق” كما كان من قبل، بجوار تطور الشخصيات ‏وتفاصيل العوالم المدمجة في اللعبة، هذا الإصدار متوفر لمستخدمي الكمبيوتر، ويعدك بساعات طويلة بلا ملل؛ أو انتظار لنهايتها‎. ‎

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