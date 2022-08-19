إليكم أكثر الألعاب تحدياً للقُدرات... هل تستطيع أن تنهيها؟

وسيلة الترفيه الأكثر انتشاراً، وبقوة قد تنافس السينما والتلفاز، وكلما كنت الألعاب أكثر إثارة، وتحدياً لقدرات اللاعبين كان الإقبال عليها أكثر، ولهذا أصبحت شركات البرمجيات تتنافس على إنتاج ألعاب أكثر جذباً، والتي تحتوي على مزيد من المراحل، والتحديثات، والكماليات المُضافة، وغيرها من العناصر التي تبقي اللاعب في حالة انغماس وتفاعل، ولهذا ظهرت فئات الألعاب الانغماسية، أو الغامرة immersive، والتي تعد أكثر أنواع الألعاب الإلكترونية جذباً.
وفي تقريرنا التالي سنتناول ترشيحات لمجموعة من الألعاب تتميز بأنها متعددة المراحل، ودقيقة التفاصيل وتتطلب صبراً لاجتياز جميع مراحلها، والتي ربما لم ينهها أحد بالكامل، بحسب أغلب مراجعاتها المنتشرة على مواقع الألعاب المتخصصة.
Minecraft..النهاية لا تنهي اللعبة
منذ أن صدرت نسختها الأولى عام 2011، تحولت لعبة “العالم المفتوح” الشهيرة إلى واحدة من أكثر الألعاب التي تتميز باتساع عالمها، ولا محدودية مراحلها. وبالطبع اعتمادها على “ابتكار عوالم” كاملة خاصة دون قيود أو شروط، ساهم في جعلها لعبة ممتازة لتمضية الوقت، والدخول في تجربة مسلية فريدة.
نسخة Minecraft للاعبي أجهزة الكمبيوتر، واحدة من أكبر الألعاب حجماً وأكثرها تشعباً، وبحسب كل من احترف ممارستها على مدى السنوات العشر الأخيرة، أقر بأنه حتى عند الوصول لنهاية اللعبة؛ فهي لا تنتهي؛ بل تبدأ في وضع هدف أخير مفتوح بمثابة عالم آخر، أو مستوى متسع أكثر صعوبة، ربما تكون Minecraft هي التحدي القادم بالنسبة لك.
Dwarf Fortress بلا هدف نهائي
ألعاب الابتكار والبناء لها نصيب كبير في عالم الألعاب، فهي تتسم بأنها ليست سريعة الإيقاع ولا تحتوي على العنف أو الجريمة أو ما شابه من ألعاب الحركة والإثارة؛ ولكن عنصر الاتساع في العالم يجعلها مشوقة بشكل كبير؛ تخيل أن معك صندوق أدوات كبيراً، وأراضي فارغة شاسعة؛ نعم مخيلتك هي السقف.
ولهذا تُعد Dwarf Fortress واحدة من الألعاب التي قد يكون إنهاؤها مستحيلاً لو حددت زمناً قياسياً؛ أو حتى في زمن يومي مخصص للعب؛ فاللعبة بالأساس ابتكرت دون هدف نهائي Objective بمثابة وجهة أو عدد معين من المباني أو ما شابه، وهذا يجعل وصف “عالم مفتوح” على خيالك هو الوصف الأمثل لها، اللعبة متوفرة لأجهزة الحاسوب فقط، ولم تعتمد نسخ منها لأجهزة اللعب المتخصصة.
Call Of Duty Zombies الموتى الأحياء بلا نهاية
عشاق الحركة والإثارة والرعب يعتبرون لعبة Call Of Duty Zombies إجازة مفتوحة، أو مهرباً من كل عوالم الألعاب الأخرى التي تنقل اللاعبين من مرحلة إلى أخرى، فسلسلة ألعاب Call Of Duty بصفة عامة من بين أكثر الألعاب انتشاراً، وأكثرها مبيعاً في العالم، ولكن ماذا عن جولات لا تنتهي؟
بالفعل إصدار Call Of Duty Zombies، والذي تحارب فيه مجموعات لا نهائية من الموتى الأحياء، يحتوي على تحديثات وترقيات لا نهائية للأسلحة التي تستخدمها الشخصيات، كما أن الجولات الفردية دون الاتصال بالإنترنت Offline gaming في اللعبة لا تنتهي، ولم يستطع أحد إنهاء مراحلها الفردية.
Monster Hunter:world أكثر الألعاب تحدياً للقُدرات
لعبة تنتمي لعالم مشوق، مليء بالوحوش والكائنات الخارقة، والمعارك الضارية، هذه النسخة من إصدارات “صائد الوحوش” تتميز بأنها تحتوى على عدد لا نهائي تقريباً من المهام التي يجب إنجازها، وبينما قد توحي لك اللعبة بأن النهاية قريبة؛ ولكن الأمر ليس كذلك.
عندما تصل إلى المرحلة النهائية Shara Ishvalda والتي لم يصل إليها إلا بضعة محترفين فقط حول العالم؛ سوف تفتح لك اللعبة مراحل جديدة بترقية حصرية للاعبين المحترفين، ومن ثم يبدأ عالم جديد كلياً.
Age of Empires IV في عالم ألعاب الاستراتيجية
نجم ساطع في عالم ألعاب الاستراتيجية والبناء العسكري والتحكم في الموارد؛ ومنذ أن صدرت نسختها الثانية في أواخر عام 1999، وهي تتطور بشكل ملحوظ، ولكن Age of Empires IV النسخة السادسة منها تحدّت كل النسخ السابقة.
الآن الأمر لم يعد صراعاً بين الإمبراطوريات عسكرياً واقتصادياً فقط، الآن كل إمبراطورية تُبنى داخل اللعبة لها خواص و”ثقافات” متشعبة لابد من الاهتمام بها بداية من الخواص العامة إلى الأديان وطراز المباني، اللعبة لن تنتهي، وكلما لعبتها أكثر ازداد اهتمامك بتفاصيلها.
Final Fantasy VII Remake Intergrade
نسخة سابعة من إصدار اللعبة اليابانية الشهيرة Final Fantasy، والذي تم إعادة إصدارها بمزيد من الترقيات والتحديثات تجعل اللعبة أكثر إثارة وتشويقاً من إصدارها الأصلي بمراحل، حرفياً هناك “مراحل” جديدة تتسم بالاتساع واللا نهائية.
الإصدار الجديد أتاح ميزات أكثر للعب المسترسل الفردي على حساب “اللعب مع فريق” كما كان من قبل، بجوار تطور الشخصيات وتفاصيل العوالم المدمجة في اللعبة، هذا الإصدار متوفر لمستخدمي الكمبيوتر، ويعدك بساعات طويلة بلا ملل؛ أو انتظار لنهايتها.