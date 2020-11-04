إليكم الأسعار الجديدة لاشتراك نتفليكس

رفعت شركة نتفليكس معظم رسوم الاشتراكات الخاصة بخدماتها في الولايات المتحدة بنسبة 8 إلى 13 في المئة، بعد استقطابها المزيد من المشتركين خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.

ويمثل هذا أول تغيير بأسعار اشتراكات نتفليكس في الولايات المتحدة، منذ بدء زيادة الرسوم عموما أوائل العام الماضي.

تتصدر خدمة (نتفليكس) Netflix سوق خدمات بث الفيديو حاليًا، حيث وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 192 مليون مستخدم في العالم في الربع الثاني من عام 2020، وذلك بفضل أنها تقدم مكتبة ضخمة من البرامج التلفازية الحصرية والأفلام الأصلية التي لا تجدها في أي منصة أخرى للبث، ولكن كل هذا يأتي مع خطط اشتراك مدفوعة تختلف في الميزات والأسعار.

إليك ما هي تكلفة الاشتراك الشهرية الجديدة في خدمة بث الفيديو نتفليكس؟

تحدد كل خطة من خطط Netflix عدد الأجهزة التي يمكن مشاهدة محتوى Netflix من خلالها في آنٍ واحد، وهل تفضل المشاهدة بدقة قياسية (SD)، أو دقة عالية (HD)، أو دقة عالية فائقة (UHD).

قامت خدمة (نتفليكس) برفع أسعار خطط الاشتراك الحالية بشكل طفيف، مع ملاحظة أن تغييرات الأسعار تُطرح في كل بلد على حدة، حيث بدأت الشركة بطرح الأسعار الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهي:

خطة الاشتراك الأساسية Basic: تبلغ تكلفة خطة الاشتراك 9 دولارات شهريًا مع ميزات محدودة، حيث يمكنك فقط بث المحتوى على شاشة واحدة في كل مرة، وهو أمر جيد إذا كنت المستخدم الوحيد للحساب، مع مشاهدة المحتوى بدقة SD القياسية.

خطة الاشتراك القياسية Standard: تبلغ تكلفة خطة الاشتراك 13.99 دولارًا شهريًا وتتيح لك مشاهدة المحتوى على شاشتين في الوقت نفسه بدقة عالية HD.

خطة الاشتراك المميزة Premium: تبلغ تكلفة خطة الاشتراك 17.99 دولارًا شهريًا، تتيح لك مشاهدة المحتوى على 4 شاشات في الوقت نفسه، بدقة HD أو 4K Ultra HD إذا كان ذلك متاحًا.

ولكن لماذا قامت نتفليكس بزيادة أسعار خطط الاشتراك الشهرية؟

تأتي زيادة أسعار خطط الاشتراك الشهرية في وقت تتوفر فيه خيارات أخرى لمشاهدة محتوى الفيديو عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى خاصة في الولايات المتحدة، حيث يوجد الآن العديد من الخدمات، مثل: HBO Max و Disney Plus و Peacock و Apple TV Plus.

وتتطلع نتفليكس إلى الاستثمار بشكل أكبر في إنتاج المحتوى الأصلي، وقامت من أجل ذلك بزيادة ميزانية إنتاج المحتوى السنوية الخاصة بها في كل عام على مدار السنوات السبع الماضية، حيث أنفقت ما يقارب 18.5 مليار دولار في عام 2020 وحده.

وهذا يعني أن نتفليكس ترغب في تصدّر المنافسة، ومن ثم فهي بحاجة إلى الإنفاق باستمرار للتأكد من أنها تقدم محتوى كثيرًا وعالي الجودة في الوقت نفسه، وهذا بالطبع يكلف مالاً، ونتيجة لذلك تقوم بزيادة أسعار اشتراك الخطط الشهرية بين كل فترة وأخرى.