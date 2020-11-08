إليكم التسريب الأول لـ آيفون 13

تواجه شركة “آبل” العملاقة المصنعة لهواتف “آيفون” أزمة بسبب ضعف الإقبال على شراء سلسلة هواتف آيفون 12، التي واجهت الكثير من الانتقادات حتي قبل طرحها في الأسواق، وذلك بسبب عدم توفر السماعات معها، وكذلك بسبب عدم اختلافها عن السلسة السابقة.

ويبدو أن آيفون تفكر في الخطوة القادمة، حيث يتوقع محللون كبار في أبل إطلاق الشركة 4 طرازات جديدة من هواتف آيفون مرة جديدة في 2021 مع تحسين كبير في إصدارات برو.

وقد يصل هاتفا آيفون 12 ميني وآيفون 12 برو ماكس إلى رفوف التجزئة هذا الأسبوع، لينضما إلى هاتفي آيفون 12 وآيفون 12 برو، كن هذا لا يعني أن من السابق لأوانه التفكير في آيفون 13.

وحوّل مسرب شهير كان قد كشف عن العديد من تفاصيل آيفون 12 قبل وقت طويل من ظهوره، حول نظره إلى الهاتف الجديد آيفون 13 الذي يتوقع إطلاقه في العام القادم.

ويعتقد المسرب مينغ شي كيو أن هواتف آيفون 13 ستأتي بنفس أحجام هواتف آيفون 12 (5.4 و6.1 و6.7 بوصة)، والأهم من ذلك أن الكاميرا فائقة الاتساع في هاتفي آيفون 13 برو وبرو ماكس ستحصل على ترقية كبيرة، مع كاميرا ذات 6 عناصر وضبط تلقائي للصورة.

وفي المقابل تتميز هواتف آيفون 12 بزاوية فائقة الاتساع مكونة من 5 عناصر مع تثبيت التركيز، وتعمل المزيد من العناصر في العدسة بشكل عام على تحسين جودة الصورة. وتستخدم طرز آيفون 12 عدسة مكونة من 7 عناصر في الكاميرا الرئيسية.

ويتوقع كيو أن تحمل هواتف العام القادم تسمية آيفون 14، وستحتوي على نفس الكاميرات فائقة الاتساع، مع نفس المورد الرئيسي Largan. وبالإضافة إلى ظروف سلسلة التوريد المحسّنة، يتوقع كيو بنية تحتية أكثر قوة للجيل الخامس من الإنترنت 5G.

وتم بالفعل تداول العديد من الشائعات حول هواتف آيفون 13، وهناك تقارير عن نوتش أصغر، ومودم كوالكوم محسن، وحتى أن الهاتف قد لا يحتوي على منافذ على الإطلاق، بحسب موقع تومز غايد.