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إليكم التفاصيل الجديدة لسعر وميزات سماعة Beats Studio Buds اللاسلكية

13 - يونيو - 2021
سماعة Beats

سماعة Beats

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تستعد علامة ابل الفرعية Beats لإطلاق سماعة Beats Studio Buds اللاسلكية، التي تنضم لإصدارات شركة ابل من سماعات AirPods و AirPods Pro.

أكدت أحدث التقارير على أن Beats في طريقها للإعلان الرسمي قريباً عن سماعة Beats Studio Buds اللاسلكية التي رصدت بالفعل في صور حية مؤخراً، كما أكدت تسريبات جاءت عبر FCC على العنوان الذي تنطلق به السماعة اللاسلكية قريباً للأسواق.

كانت التسريبات المصورة السابقة قد رصدت إرتداء “LeBron James” لسماعة Beats Studio Buds المرتقبة، ولقد أكد موقع FrontPageTech على أن السماعة اللاسلكية القادمة التي تعرف بسماعة Beats Studio Buds تنطلق قريباً بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والأحمر وأيضاً الأبيض، كما تأتي السماعة بسعر 150 دولار تقريباً.

من جانب أخر أشار موقع FrontPageTech أن السماعة اللاسلكية يكشف عنها رسمياً في حدث يعقد قي 21 من شهر يوليو المقبل، إلا أن هذا الموعد يعود إلى واحدة من شركات الناقل، كما رصدت السماعة عبر Roland Quandt على WinFuture في ألمانيا، حيث ظهرت السماعة اللاسلكية بحافظة مميزة بمنفذ USB C.

كما تأتي سماعة Beats Studio Buds بملامح تصميم AirPods Pro 2، وتدعم سماعة Beats القادمة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

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