إليكم بعض النصائح لحماية هاتف آيفون من السخونة المفرطة

يتفاجأ البعض أحياناً بعد تفقد هاتفهم ويجدون بأن حرارته ارتفعت خصوصاً عندما يطيلون استخدامه أو يضعونه في الشاحن لفترات طويلة.

ولا تكمن المشكلة في أن سخونة الهاتف قد تزعج صاحب الهاتف فقط، بل قد تؤثر على سرعة عمله، كما قد يعرض ذلك لشاشة سوداء، أو يفشل في شحن البطارية، وقد يرفض تطبيق الكاميرا التقاط الصور أحياناً.

عندما ترتفع حرارة هاتف آيفون بدرجة كبيرة على سبيل المثال يظهر تحذير أنه “لن تتمكن من إجراء أي مكالمات- باستثناء مكالمات الطوارئ- حتى تنخفض حرارة الهاتف”، لذلك سنقدم لك بعض النصائح لحماية هاتف آيفون من السخونة المفرطة.

لماذا ترتفع حرارة هاتف آيفون؟

إذا كان الطقس حاراً للغاية وتركت هاتفك أمام أشعة الشمس المباشرة أو داخل سيارتك، فسوف ترتفع حرارته على الأرجح، ويمكن أن يحدث هذا أيضاً في حال كان هاتفك يُشغّل مجموعة وظائف تستهلك طاقة المعالج بكثافة بينما الجهاز في مواجهة أشعة الشمس المباشرة لفترةٍ طويلة، ويشمل ذلك الألعاب، أو بث مقاطع فيديو عالية الدقة، أو استخدام GPS، أو فتح عدد كبير من التطبيقات في آن واحد، لأن هذا يجعل الهاتف يعمل بطاقةٍ أكبر ويولد حرارة أكبر.

أيضاً إذا كانت بطاريتك قديمة أو معطوبة، فمن المحتمل أن يكون إنتاجها للطاقة غير متسق، مما سيؤدي إلى تفريغها لحرارةٍ كبيرة تزيد هاتفك سخونة.

كيف تحمي هاتف آيفون من السخونة المفرطة؟

أغلق التطبيقات المفتوحة

يمكن أن يؤدي تخفيف أحمال المعالج إلى منعه من توليد حرارةٍ زائدة واستنزاف البطارية سريعاً.

أعد تشغيل الهاتف

إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت أو الصبر لإغلاق جميع التطبيقات، فيمكنك إعادة تشغيل الهاتف بكل بساطة، مما سيؤدي إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.

تستطيع إعادة تشغيل هواتف آيفون من طراز آيفون X أو الأحدث بالطريقة التالية:

اضغط مطولاً على زر التشغيل الجانبي مع أي من زري مستوى الصوت لبضع ثوان حتى يظهر شريط تمرير إيقاف التشغيل في أعلى الشاشة.

اضغط على زر التشغيل في شريط التمرير واسحبه إلى اليمين.

اترك هاتفك لبضع دقائق حتى يبرد.

اضغط مطولاً على زر التشغيل الجانبي لبضع ثوان حتى يظهر شعار آبل على الشاشة.

وتستطيع إعادة تشغيل هواتف آيفون من طراز آيفون SE، أو آيفون 8، أو أقدم بالطريقة التالية:

اضغط مطولاً على زر التشغيل الجانبي لبضع ثوان حتى يظهر شريط تمرير إيقاف التشغيل في أعلى الشاشة.

اضغط على زر التشغيل في شريط التمرير واسحبه إلى اليمين.

امنح هاتفك بضع دقائق حتى يبرد.

اضغط مطولاً على زر التشغيل الجانبي لبضع ثوان حتى يظهر شعار آبل على الشاشة.

انزع جراب الهاتف وقم بتهويته

يمكنك نزع جراب الهاتف لزيادة تدفق الهواء إليه، بينما تنتظره ليبرد، ويمكنك تهويته بوضعه أمام مروحة أو مكيف لطرد الحرارة بشكل أسرع، كما ذكر قسم خدمة الدعم في الموقع الرسمي لشركة آبل.

ومن المهم أن تبعده عن مصدر الحرارة، سواء أكان تحت أشعة الشمس أو داخل سيارة ساخنة أو بجوار جهاز ساخن أو أسفل وسادة أو غيرها من الأمور.

توقف عن شحن الهاتف

إذا ارتفعت حرارة هاتف آيفون بشدة أثناء شحنه، فيجب فصله عن القابس فوراً. ولا بأس إذا أصبح الهاتف دافئاً قليلاً أثناء الشحن، لكن عليك فصله عن القابس في حال أصبح ساخناً بدرجة لا يمكن لمسه معها، كما نصح موقع AVG Technologies التكنولوجي.

حدِّث هاتفك باستمرار

احرص على تشغيل هاتفك بأحدث إصدار من نظام تشغيل iOS، لأنه يضيف تحسينات إلى أداء الهاتف يمكنها أن تمنع سخونته المفرطة. وكذلك بالنسبة لتطبيقات الهاتف، إذ قد تحتوي على تصحيحات للأخطاء البرمجية التي قد تُسبّب مشكلات في الأداء وتزيد الأحمال على معالج الهاتف.

قلل المهام التي تستهلك المعالج بكثافة

إذا لاحظت أن هاتفك يسخن أكثر من اللازم أثناء تأدية مهام بعينها، مثل الألعاب ثلاثية الأبعاد، فربما عليك تقليل هذه النوعية من المهام.

استخدم خاصية السطوع التلقائي

إذا رفعت درجة سطوع الشاشة بشدة، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف بطاريتك ورفع حرارة هاتفك.

ومن حسن الحظ أن هواتف آيفون تحتوي على إعدادٍ يسمح بالضبط التلقائي لسطوع الشاشة بناءً على الظروف المحيطة. وإليك طريقة تفعيلها:

افتح تطبيق الإعدادات.

مرر الشاشة لأسفل وانقر على “تسهيلات الاستخدام”.

انقر على “شاشة العرض وحجم النص”.

مرر الشاشة لأسفل ثم شغل “إضاءة تلقائية”.

جرب استخدام نمط الطاقة المنخفضة

يُولّد هاتفك حرارةً أكبر وتفقد قدراً أكبر من طاقة البطارية كلما ظلت الشاشة تعمل لفترةٍ أطول.

ويمكنك تقليل الوقت الذي تظل شاشة هاتفك مفتوحةً فيه عن طريق تفعيل نمط الطاقة المنخفضة. وإليك الطريقة:

افتح تطبيق الإعدادات.

مرر الشاشة لأسفل وانقر على البطارية.

شغل “نمط الطاقة المنخفضة”.

أعِد ضبط هاتفك.

إذا وجدت أن هاتف آيفون لا يزال يسخن بشدة بعد تجربة كل الحلول المذكورة أعلاه، فيمكنك تجربة إعادة ضبطه بإعدادات المصنع الافتراضية.

لكن انتبه إلى أن هذه الطريقة ستؤدي إلى حذف جميع التطبيقات والإعدادات المخصصة، لكنها قد تساعد في حل مشكلة السخونة المفرطة. وعموماً قد يساعدك حفظ نسخة احتياطية من بياناتك باستخدام خدمة iCloud أو حاسوبك المكتبي قبل إعادة ضبط المصنع.