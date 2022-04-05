إليكم طريقة نشر فيديوهات يوتيوب على “سناب شات”

دخلت منصة سناب شات حلبة المنافسة ليكون من ضمن المنصات التي تمنح مستخدميها المزيد لكسب المال، حيث أصبحت الآن منصة سناب شات من ضمن منصات التواصل التي يمكن أن تتم مشاركة فيديوهات يوتيوب عليها بشكل مباشر.

ووفق موقع “ذا فيرج” عند الضغط على زر المشاركة أسفل فيديوهات يوتيوب، سيظهر الآن شعار تطبيق سناب شات ضمن أيقونات منصات التواصل الرئيسية حتى يتمكن مستخدمو المنصة من مشاركة فيديوهات يوتيوب التي يريدونها عبر خاصية “ستوري” أو الصفحة الرئيسية لهم على سناب شات.

وعبر هذا التحديث، وفر سناب شات على مستخدميه عملية النسخ واللصق التي كانوا يلجأون لها عند محاولتهم مشاركة فيديوهات يوتيوب على صفحاتهم.

والخاصية متاحة لكل من مستخدمي أندرويد وIOS، ومن خلالها يمكن لمستخدمي سناب شات مشاركة مقطع الفيديو بطريقة “ستيكر”، إذ يظهر الفيديو على منشورات المستخدمين وكأنه ملصق كما توضح الصورة.

ميزة جديدة تخص التتبع

وكانت قد أعلنت منصة سناب شات عن خاصية جديدة تخص الموقع المباشر التي يمكن من خلالها لمستخدمي منصتها مشاركة موقعهم الحالي.

ووفق “ديجيتال تريندز” هذه الخاصية المعروفة بمسمى real-time location، معروفة في منصات تواصل أخرى، سبق وأن استخدمتها مثل واتساب الذي يتيح الخاصية باسم live location.

والخاصية بعد إتاحة سناب شات لها، ستعمل عمل تطبيق التتبع الخاص من أبل على أنظمة IOS، المعروف بمسمى تسويقي Find My.

ولمزيد من الأمان، سيتيح سناب شات استخدام هذه الخاصية بين مستخدميه وأصدقائهم المقربين والموثوقين، ليستدلوا من خلال الخاصية على أماكن تواجدهم خارج المنزل.

ويمكن استمرارية البث المباشر لموقع المستخدم عبر خاصية live location الجديدة من سناب شات لما يتراوح بين 15 دقيقة وحتى بضع ساعات.

وستنتشر الخاصية للاستخدام العام بشكل تدريجي قبل أن يتاح للاستخدام بجميع أنحاء العالم.