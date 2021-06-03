إليكم كيفية إطالة مدة بطارية ساعة آبل

يحتاج المستخدم لتشريج ساعة آبل كل يومين تقريباً في المعدل العام ولكن لاحظ بعض المستخدمين أن بطارية الساعة قد تفرغ بسرعة أكبر.

لذلك، هذا التحديث يتيح للتطبيقات المفتوحة على ساعة آبل أن تستمر في سحب الطاقة من البطارية، والإنترنت من الشبكة لتحديث المحتوى الجديد باستمرار، لكن إغلاق هذا التحديث يعني أن التطبيقات المفتوحة في الخلفية ستعمل فترة قصيرة من الوقت، قبل أن يتم تعليق تشغيلها وكذلك تعليق استخدامها للإنترنت وطاقة البطارية.

لا تحتاج جميع التطبيقات إلى التحديث في الخلفية، لكن هناك تطبيقات أخرى تحتاج ذلك، على سبيل المثال، يحتاج تطبيق Workout إلى تحديث تطبيق الخلفية؛ لضمان مزامنة التدريبات الخاصة بك بسلاسة مع جهاز iPhone الخاص بك.

لذلك إذا كنت تحتاج إطالة عمر البطارية أكثر من استخدام بيانات هذا التطبيق، فسيكون الحل في تعطيل هذا التحديث، أو أن تحدد التطبيقات التي ترغب في تشغيلها بالخلفية وتعطيل البقية.

إطالة مدة بطارية ساعة آبل عبر تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية

على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق Watch .

انتقل إلى عام> تحديث تطبيق الخلفية (General > Background App Refresh).

يمكنك تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية لجميع التطبيقات باستخدام زر التبديل في الجزء العلوي.

أو يمكنك التمرير لأسفل وتعطيله فقط لتطبيقات مثل الحاسبة وCamera Remote، وترك التطبيقات التي تريد.

نظراً إلى أن Background App Refresh ممكّن افتراضياً لجميع التطبيقات، فإن هذا الأمر يستحق التحقق في كل مرة تقوم فيها بتثبيت تطبيق جديد على Apple Watch.