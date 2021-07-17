الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم كيفية تشفير المستندات والمجلدات في ويندوز 10

17 - يوليو - 2021
ويندوز 10

ويندوز 10

A A A
طباعة المقال

هل تريد الحفاظ على خصوصية ملفاتك في حاسبك العامل بنظام ويندوز 10، هناك العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها .

وإذا كنت تريد تشفير مستندات حزمة أوفيس بكلمة مرور فإن بإمكانك استخدام الميزة المضمنة في البرنامج لحماية مستنداتك.

أما في حال كنت تريد تشفير ملف كامل فإن بإمكانك استخدام نظام تشفير الملفات EFS المضمن في ويندوز 10. الذي يتيح لك تشفير أي نوع من الملفات، بالإضافة إلى المجلدات بأكملها.

ومع ذلك لن تقدم هذه الطرق تشفيرًا كاملًا لقرص التخزين. ومن أجل ذلك يمكنك استخدام أداة Bitlocker لتشفير القرص بأكمله.

تشفير المستندات في ويندوز 10

هناك بعض النقاط التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل البدء في تشفير ملفاتك في ويندوز 10، وهي:

لا تقدم هذه الطرق الحماية الكاملة لملفاتك.
لا يزال من الممكن حذف الملفات المشفرة باستخدام الطرق السابقة.
إذا فقدت كلمات مرور التشفير فلن تتمكن من استعادتها مرة أخرى.

تشفير الملفات في ويندوز 10 عبر EFS
يسمح نظام تشفير الملفات EFS بتطبيق التشفير على الملفات أو المجلدات مع إمكانية تحريرها أو تعديلها.

بالإضافة إلى ذلك لن تلاحظ أي تغيير في طريقة وصولك إلى ملفاتك. وكل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى الحاسب باستخدام حساب مايكروسوفت لتكون قادرًا على الوصول لملفاتك.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انقر بزر الفأرة الأيمن على الملف أو المجلد الذي ترغب في تشفيره.
قم بالنقر على خيار خصائص في أسفل القائمة التي تظهر لك.

في النافذة التي تظهر لك، ضمن تبويب عام انقر على خيار خيارات متقدمة.

بعد أن تظهر هذه النافذة المنبثقة الثانية حدد خيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات.
اضغط على خيار موافق ومن ثم اضغط على خيار تطبيق.

يمكنك في النافذة التي تظهر لك اختيار تشفير هذا المجلد فقط أو تشفير كافة المجلدات الفرعية.
بعد تحديد خيار اضغط على خيار موافق.

تأكد من النقر على الرسالة المنبثقة التي تذكر الاحتفظ بنسخة احتياطية من مفتاح تشفير ملفك.
إذا لم تقم بالضغط على الرسالة المنبثقة، فإنك بحاجة إلى إعادة تشغيل الحاسب والبدء في تشفير الملف مرة أخرى.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شركة Garmin
Garmin تطلق ساعة مميزة بعمر شحن يصل إلى 46 يوماً!!
شركة سوني
Bravia XR Master A95K.. سوني تطلق أحدث أجهزة التلفاز المميزة بشاشة OLED
مارك زوكربيرغ
زوكربيرغ يكشف عن خصائص "مميزة" ستضاف إلى واتساب!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان