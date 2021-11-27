إليكم كيفية صنع الملصقات في واتساب ويب

حصلت نسخة الويب من منصة واتساب على أداة جديدة تسمح لك بصناعة الملصقات التي ترغب بها عبر الحاسب.

وتستطيع استخدام هذه الأداة مباشرةً عبر نسخة الويب دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات أو أدوات خارجية.

وتعتبر طريقة سهلة وسريعة لتتمكن من عمل الملصقات ومشاركتها مع أصدقائك دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات خارجية عبر الهاتف.

طريقة صنع الملصقات في واتساب ويب

يجب أن تختار الصورة التي ترغب في تحويلها إلى ملصق بعناية، وبينما تستطيع الأداة تحويل أي صورة إلى ملصق.

إلا أنك تستطيع اختيار صور تسهل على الأداة عملها ولا تتطلب منك الكثير من المجهود في القص وتحديد الصورة.

ولا يوجد حجم محدد للصورة، ونتيجةً لذلك تستطيع استخدام أي صورة ترغب فيها دون الحاجة إلى مراعاة حجمها.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى المحادثة التي ترغب في إرسال الملصق فيها وقم بفتحها.

اضغط بعد ذلك على علامة المرفقات في نافذة المحادثة وقم باختيار علامة الملصقات وتجدها فوق الصور مباشرةً.

اختر الصورة التي ترغب في تحويلها إلى ملصق من حاسوبك

بعد ذلك قم بتعديل الصورة كما ترغب، ويمكنك إضافة أي نصوص أو رموز تعبيرية أو حتى قص جزء من الصورة واستخدامه دون الباقي.

وتضم الأداة خيارات تعديل كثيرة للصورة، حيث تستطيع إضافة الرموز التعبيرية أو ملصق آخر فوقها أو الكتابة والرسم عليها.

كما يمكنك التراجع عن أي خطوة أو تعديل قمت به ولم تشعر بأنه مناسب للصورة عبر الزر الخاص بالتراجع.

ولم تصل هذه الأداة إلى تطبيق الحاسوب بعد، ونتيجًة لذلك تحتاج لاستخدام واتساب ويب للوصول إليها.

ولا توجد معلومات عن وصول هذه الأداة إلى تطبيقات الهواتف، حيث لازلت في حاجة لاستخدام التطبيقات الخارجية لعمل الملصقات عبر الهواتف.

توجد الكثير من التطبيقات الخارجية التي تستطيع تحميلها عبر متجر تطبيقات آب ستور أو متجر جوجل بلاي لصناعة ملصقات واتساب.

وتعمل هذه التطبيقات على صناعة مجموعة من الملصقات معًا ومن ثم تصديرها الى واتساب لتستخدمها كحزمة ملصقات.

وتوجد تطبيقات مجانية وأخرى مدفوعة تساعدك على تصميم ملصقات واتساب في الهواتف المحمولة.