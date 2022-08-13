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إليكم مواصفات سامسونج Galaxy A04 Core

منذ 34 دقيقة
هاتف سامسونغ

هاتف سامسونغ

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في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 كشفت شركة Samsung الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفها Galaxy A03 Core، وفي الوقت الحالي تتأهب سامسونج للإعلان عن جهازها الجديد Galaxy A04 Core.

وكشفت التسريبات عن بعض مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A04 Core، والتي تتعلق بالمعالج ونظام التشغيل والذاكرة بالإضافة إلى الشاشة والكاميرا.

لم تحدد التسريبات سعر هاتف سامسونج االجديد Galaxy A04 Core، لكنها كشفت أن هاتف سامسونج Galaxy A04 Core يعمل بنظام التشغيل Android 12 على الأرجح، كما أن الهاتف Galaxy A04 Core يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت.

مواصفات الهاتف Galaxy A04 Core
الهاتف Galaxy A04 Core يعمل بمعالج من النوع MediaTek’s MT6765V / CB SoC.
الهاتف الجديد Galaxy A04 Core لا يختلف كثيرا عن النسخة السابقة Galaxy A03 Core.
يحتوي الهاتف Galaxy A04 Core على شاشة ذات شق.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A04 Core بكاميرا واحدة في الخلف.

لا توجد أي معلومات متوفرة عن نوعية أو سعة بطارية هاتف سامسونج Galaxy A04 Core.

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