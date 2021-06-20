إليكم مواصفات وسعر هاتف “Galaxy M32”

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ لطرح هاتف ”Galaxy M32“ متوسط المدى في 21 يونيو في الهند.

وسيباع الهاتف متوسط المدى على موقع ”أمازون“ وقد كشفت الصفحة الترويجية عن بعض مواصفاته الرئيسية، وسعر الهاتف الجديد.

وبشأن المواصفات، سيحتوي هاتف ”Galaxy M32“ على شاشة ”sAMOLED“ مقاس 6.4 بوصة بدقة ”FHD +“ ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

كما دعمت سامسونغ الشاشة بزجاج ”Corning’s Gorilla Glass 5“ المتين، للحماية من الخدوش، وتضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية، بدقة 20 ميغابيكسل.

وسيتم تشغيل هاتف ”Galaxy M32“ بواسطة معالج ”Helio G85“ كما سيأتي مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 غيغابايت و128 غيغابايت من مساحة التخزين ”eMMC“.

كما سيتم تشغيل الهاتف، بواسطة نظام Android 11 وفي الخلف يحتوى الهاتف علي إعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر 8 ميغابكسل (واسع للغاية) ومستشعران بدقة 2 ميغابكسل.

وسيحزم الهاتف الجديد بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

وبالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة الهاتف، أقل من 15000 روبية هندية (حوالي 202 دولار أمريكي).