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إليكم موعد طرح “تطبيق ترامب” على الإنترنت

3 - مايو - 2022
تروث.. منصة ترامب الجديدة للتواصل الاجتماعي

تروث.. منصة ترامب الجديدة للتواصل الاجتماعي

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قال ديفين نونيس الرئيس التنفيذي لتطبيق “تروث سوشيال” المملوك للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين، إن التطبيق سيكون متاحا على متصفح للإنترنت في نهاية مايو.

وأضاف نونيس في منشور على “تروث سوشيال” أن التطبيق لم يحصل بعد على الموافقة لإطلاقه على متجر غوغل بلاي الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وكتب يقول: “سندشن في نهاية مايو متصفحا للإنترنت بما يتيح الوصول إلى التطبيق من أي جهاز. وبعد ذلك سنشرع في تطبيق لأندرويد.. بانتظار الموافقة من غوغل!”

ووجود التطبيق في متجري غوغل بلاي وأبل ستور أمر حاسم بالنسبة لقدرته على زيادة رقعة انتشاره.

وأُطلقت مجموعة ترامب ميديا اند تكنولوجي، الشركة الأم لـ”تروث سوشيال”، بهدف الوقوف في وجه شركات التكنولوجيا الكبرى بعد حظر ترامب على تويتر وفيسبوك ويوتيوب لمزاعم عن تحريضه على العنف أو تمجيده له خلال أعمال شغب السادس من يناير في مبنى الكونغرس.

ومع ذلك فإن مغامرة ترامب في عالم التواصل الاجتماعي محدودة باعتمادها على غوغل المملوكة لألفابت وأبل، اللتين تديران متاجر التطبيقات المهيمنة على سوق الهواتف الذكية.

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