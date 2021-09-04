السبت 27 محرم 1443 ﻫ - 4 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم هذه الحيل للكشف عن برامج التجسس في الهاتف الذكي

منذ 6 ثواني
هاتف ذكي

هاتف ذكي

A A A
طباعة المقال

أوضح المدير العام لوكالة المعلومات والتحليل “تيليكوم ديلي” دينيس كوسكوف، من أن بعض أعطال الهاتف الذكي تعتبر من العلامات الرئيسية على وجود برامج التجسس في الهاتف.

ووفقا له، فإن استنزاف البطارية وإعادة التشغيل في وقت لا يتم فيه استخدام الهاتف هي دليل على وجود من يتجسس على الهاتف الذكي، مشيرا إلى أن التأكد من ذلك يمكن من خلال فحص الهاتف الذكي من خلال الانتقال إلى قائمة البرامج المثبتة.

وقال كوسكوف: “إذا لاحظت أن الهاتف لا ينطفئ لفترة طويلة قبل قطع الاتصال، فمن المحتمل أنه يبحث عن مصدر يمكن نقل المعلومات إليه. ويمكن أن يكون هذا أيضًا أساسًا لفحص هاتفك الذكي بحثًا عن البرامج الضارة”.

ونصح الخبير بتثبيت برنامج مكافحة فيروسات مرخص بوظيفة الكشف عن برامج التجسس على الهاتف الذكي، لافتا إلى أن هذه البرامج يمكن العثور عليها في متاجر تطبيقات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شركة آبل
آبل تؤخر ميزات حماية الطفل المثيرة للجدل
تغير المناخ قد يزداد سوءاً بسبب الحشرات!
شركة أمازون
أمازون تستعد لطرح أول تلفزيون لها !

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار و الليرة اللبنانية
تعثرت الحكومة وطار دولار السوق السوداء.. كم سجل عصر اليوم؟
فارس سعيد
سعيد لباسيل: مبروك
مؤسسة كهرباء لبنان
18 ساعة تغذية مع نهاية أيلول