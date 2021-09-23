إليك آراء الخبراء حول هاتف “آيفون 13”

كشفت شركة آبل مؤخرا عن أحدث أجهزتها الذكية الجديدة، وأبرزها هاتف آيفون 13 الذي ركزت العديد من التقارير التقنية عليه بشكل مفصل.

وظهرت تقارير حول هاتف “آبل” (Apple) الجديد “آيفون 13” (iPhone 13) عبر مواقع الإنترنت أمس الثلاثاء، ركز معظمها على تحديثات الأجزاء الداخلية للهاتف، بما في ذلك عمر البطارية الأطول.

وبشكل عام، كانت المراجعات إيجابية على أحدث هاتف ذكي من آبل، مع بعض الثناء على الكاميرات المحدثة، وشاشة العرض ذات معدل التحديث العالي، وقدرات التقاط الفيديو.

وسلط آخرون الضوء على شريحة “بيونيك إيه 15” (A15 Bionic) الجديدة، والتي تمنح “آيفون 13” وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة تصل إلى 50% من الأجهزة المنافسة، إلى جانب تقديم رسومات أسرع بنسبة تصل إلى 30%.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت الشركة -التي يقودها تيم كوك- عن 4 أجهزة “آيفون” جديدة هي “آيفون 13 ميني” (iPhone 13 mini) و”آيفون 13″ (iPhone 13) و”آيفون 13 برو” (iPhone 13 pro) و”آيفون 13 برو ماكس” (iPhone 13 pro max)، إلى جانب “ساعة آبل” (Apple Watch) و”آيباد ميني” (iPad mini).

وبدءا من 699 دولارا لجهاز “آيفون 13 ميني”، يوفر “آيفون 13” 2.5 ساعة من الطاقة أكثر من “آيفون 12”. ويحصل هاتف “ميني” الأصغر على 90 دقيقة إضافية من الطاقة.

وظلت أحجام شاشات “سوبر ريتنا إكس دي آر” (Super Retina XDR) كما كانت في العام الماضي (2020)، حيث تأتي أجهزة “آيفون برو” (المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ) بحجم 6.1 بوصات و6.7 بوصات لجهازي “برو” و”برو ماكس”، على التوالي.

ويحتوي كل من “آيفون 13 ميني” و”آيفون 13″ على شاشات “سوبر ريتنا إكس دي آر” مقاس 5.4 بوصات و6.1 بوصات على التوالي.

وسيتوفر “آيفون 13 برو” (999 دولارا) و”آيفون 13 برو ماكس” (1099 دولار) بـ4 ألوان، بما في ذلك الغرافيت والذهبي والفضي والأزرق الجديد كليا.

وسيتوفر “آيفون 13 ميني” و”آيفون 13″ بـ5 ألوان، بما في ذلك اللون الوردي والأزرق.

وفيما يلي العديد من أفضل المراجعات على “آيفون 13”.

– “وول ستريت جورنال” (WMall street Journal)

قالت جوانا ستيرن -من “وول ستريت جورنال”- إن جميع الأجهزة الأربعة لديها “خطوات تقدم ملحوظة”، بما في ذلك عمر البطارية، مع تسليط الضوء على العروض الترويجية القوية من شركات الاتصالات لكسب العملاء.

ومع ذلك، أعربت ستيرن عن أسفها لأن بعض تحسينات الكاميرا والفيديو لم تف بوعد شركة آبل.

وكتبت ستيرن “لم تكن النتائج صارمة بما يكفي لأن شخصا ما لديه “آيفون 12” لن يحتاج -أو حتى يريد- أكثر من جهاز “آيفون 13” العادي.

وتقول إنه فقط بعد النظر بإمعان إلى الصور تمكنت من ملاحظة الاختلافات مثل التعامل بشكل أفضل مع أضواء المدينة، والانعكاسات في الماء. ومع ذلك عند مقارنتها بجهاز “آيفون إكس آر” (iPhone XR) أو “آيفون 11″، فإن الفرق ليس أوضح بكثير”.

– مجلة “سي نت” (CNet)

أعجب باتريك هولاند -الكاتب في مجلة سي نت- بالوضع السينمائي على “آيفون 13″، خاصة على “برو”.

وكتب هولاند “ما يجعل الفيديو مقنعا هو أن كل شيء ما عدا موضوع الصورة خارج نطاق التركيز”.

وأعجب هولاند أيضا بنظام التشغيل “آي أو إس 15” (iOS 15) من آبل على أجهزة “برو”، مشيرا إلى أنه “يضيف مجموعة من الميزات”.

– صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times)

كان براين تشين -المراجع في صحيفة “نيويورك تايمز”- متحمسا بشأن النماذج الجديدة، واصفا إياها بأنها ربما “التحديث الأكثر تدرجا لجهاز “آيفون” على الإطلاق”.

وأشار تشين إلى أن أحدث إصدار من “آيفون” هو 10% فقط من نماذج العام السابق، في حين أن معدل التحديث الأعلى في هاتفي “برو” و”برو ماكس” الأغلى ثمنا “بالكاد يغير قواعد اللعبة”. ومع ذلك، أوضح تشين أيضا أن الكاميرات أفضل من نماذج العام السابق، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

وكتب “كانت التحسينات في كاميرات “آيفون” الجديدة أكثر وضوحا في الصور ذات الإضاءة المنخفضة التي التُقطت باستخدام الوضع الليلي، والتي تلتقط صورا متعددة ثم تدمجها معا أثناء إجراء تعديلات على الألوان والتباين”.

وبدت لقطات “ماكس” في الإضاءة المنخفضة بعد غروب الشمس مباشرة أكثر وضوحا عند التقاطها باستخدام “آيفون 13 برو” مقارنة بجهاز “آيفون 12”.

– موقع “تيك كرانش” (TechCrunch)

أخذ ماثيو بانزارينو -المراجع في موقع تيك كرانش- الأجهزة الجديدة إلى “ديزني لاند”، والتي كتب أنها “المكان المثالي لاختبار التحسينات”، ووجد أن الأجهزة الجديدة حسنت رحلته.

وكتب بانزارينو “بشكل عام كانت هذه واحدة من أفضل التجارب التي خضتها لاختبار هاتف في المتنزهات، مع سلسلة متواصلة من اللحظات المبهرة مع الكاميرات”.

وتابع “انتهى بي الأمر بالعديد من اللقطات الجميلة مثل “الزاوية العريضة” (Wide Angle) للوضع الليلي والتقاط الصور المقربة، والتي أثارت إعجابي كثيرا.

وتابع بانزارينو “تعد أجهزة “آيفون 13″ مثيرة للإعجاب هذا العام، حيث هناك تحسن قوي لجودة الصورة وعمر البطارية وتحسينات الشاشة التي من المفترض أن تخدم آبل جيدا على مدار الـ12 شهرا القادمة”.

– “ذا فيرج” (The Verge)

قال ديتر بون -مراجع موقع ذا فيرج- إن التحسينات التي طرأت على نماذج العام الماضي “مهمة ولكنها ليست واضحة للوهلة الأولى”، ما يسلط الضوء على نظام الكاميرا وعمر البطارية ومعدل التحديث.

ويبدو أن تحديث البطارية والكاميرا والشاشة أصبح تحديث سنوي متكرر؛ ويبدو أن آبل اعتادت القيام بها لأجهزة “آيفون” كل عام وفقا لبون.

وتابع “صحيح أن التصميم مطابق تقريبا لتصميم “آيفون 12 برو” العام الماضي. لكن هذا لا ينقص من مدى ضخامة التغييرات الأخرى”.