إليك آلية تشغيل واستخدام الإشعار الصوتي في أندرويد

تقدم شركة غوغل ميزة الإخطارات الصوتية لمستخدمي نظام أندرويد الممتع وهي ميزة جديدة تساعد المستخدم في دفع الإخطارات والتنبيهات عندما يسمع شيئًا يعتقد أنه قد يكون ذا أهمية بالنسبة لك.

مثلا : إذا تركت الصنبور قيد التشغيل، فقد يذكرك بذلك بحيث يمكنك إيقاف الصنبور، ويمكن استخدام هذه الميزة أيضًا لالتقاط الأصوات مثل إنذارات الجري أو الدخان أو الحريق وطرق الأبواب وأصوات الصفير من الأجهزة والمزيد غير ذلك.

ففي بعض الأحيان قد لا تتمكن من سماع هذه الأصوات، سواء كان ذلك بسبب إصابتك بضعف السمع أو إذا كنت ترتدي سماعات الرأس أو إذا كنت ببساطة مشغول للغاية، ولذلك تعتبر هذه الميزة الجديدة من جوجل ذات فائدة كبيرة، وإليك كيفية تشغيلها.

كيفية تشغيل واستخدام الإخطارات الصوتية في نظام أندرويد:

إذا لم يكن لديك هاتف (Pixel)، فيجب عليك تنزيل تطبيق (Live Transcribe) أولاً.

انتقل إلى إعدادات جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد.

اضغط على إمكانية الوصول وحدد الإخطارات الصوتية.

انقر فوق فتح (الإشعارات الصوتية).

اقبل الأذونات بالضغط على موافق.

اضغط على الإعدادات.

انقر فوق الإخطارات الصوتية النشطة ثم اختر من قائمة الأصوات التي تريد أن يتم إعلامك بها.

ارجع إلى إعدادات (الإخطارات الصوتية).

انقر فوق تفضيلات الإعلام واختر الطريقة التي تريد أن يتم إعلامك بها. إذا كان لديك ساعة ذكية تعمل بنظام (Wear OS)، فيمكنك اختيار تلقي التنبيهات على جهازك القابل للارتداء، كما يمكنك أيضًا اختيار جعل هاتفك يهتز أو يضيء فلاش الكاميرا عندما يتلقى تنبيهًا صوتيًا.

الجدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت عن بعض المزايا الجديدة القادمة لجميع هواتف أندرويد – التي تعمل بإصدار أندرويد 6 وأي إصدار أحدث – تتيح للمستخدمين القيام بالعديد من المهام وتساعدهم على جعل حياتهم أسهل وأكثر إمتاعًا، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد 11، لذلك يمكنك الاطلاع على 5 مزايا جديدة في نظام أندرويد تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من هاتفك من هنا.