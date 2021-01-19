إليك أبرز عيوب هواتف سلسلة "Galaxy S21"

لا شك أن سلسلة Galaxy S21 الجديدة من سامسونغ هي السلسلة الأحدث من إصدارات العملاقة الكورية الجنوبية، خاصة هاتف Galaxy S21 Ultra، إضافة رائعة إلى محفظة الشركة الذكية من الهواتف الرائدة، لكن الثلاثي الجديد لا يخلو من العيوب.

لهذا يجب أن تكون على دراية جيدة بحقيقة أن العملاق الكوري الجنوبي قد أزال أي ملحقات إضافية، بدءًا من شحن السلسلة دون شاحن، بالإضافة إلى ذلك، تفتقر سلسلة Galaxy S21 إلى مساحة تخزين قابلة للتوسيع.

كما أن هناك شيئا آخر يزعجنا بشأن الرائد الجديد، وهو الموقع الجديد لبطاقة SIM، والذي أصبح الآن قريبًا بشكل خطير من الميكروفون، ولهذا احرص على عدم كسر الميكروفون في جهاز Galaxy S21 عند إدخال بطاقة SIM.

فقد قامت سامسونغ بتغيير مكان درج بطاقة SIM مع سلسلة Galaxy S21، ويمكن الآن العثور عليه في الحافة السفلية بجوار الميكروفون مباشرةً. كالعادة، يمكن إخراج درج SIM عن طريق إدخال أداة صغيرة بالخطأ، ويحدث أن هذه الفتحة على بعد ملليمترات من الميكروفون، وكلاهما لهما نفس القطر تقريبًا.

ووفقاً للصور المرفقة، يأتي Galaxy S21 مزودًا بغطاء خلفي واقٍ يُعلم المستخدمين بمكان إخراج بطاقة SIM، ولكن هذه حماية مؤقتة ستتم إزالتها عند فتح علبة الجهاز، بمجرد إزالة هذه الورقة الواقية ستختفي ملصقات التحذير هذه معها، والطريقة الوحيدة للتأكد من إدخال أداة إخراج بطاقة SIM في المكان الصحيح هي البحث بعناية عن الفتحة المضمنة في درج بطاقة SIM.

ولهذا، فلن يتم وصف هذه المشكلة بأنها مشكلة كبيرة، لكنها وبلا شك اختيار تصميم، أو بالأحرى عيب في التصميم إذا صح التعبير، مما يترك مساحة كبيرة لخطأ المستخدم. ربما لا يكون ملصق التحذير القابل للإزالة على الظهر كافياً.

قد ينتهي الأمر بالعملاء الذين لا يهتمون كثيرًا بهذه التفاصيل الصغيرة إلى إتلاف الميكروفون عند محاولة إزالة درج SIM، لكي أكون صريحًا، يمكن أن يرتكب المزيد من المستخدمين ذوي الخبرة الذين قد يكونون في عجلة من أمرهم هذا الخطأ الصغير لجزء بسيط من الثانية فقط، وإدخال أداة إخراج بطاقة SIM في الميكروفون.

لحسن الحظ، تتميز سلسلة Galaxy S21 أيضًا بتقنية eSIM، لذلك ربما لن يشكل موقع درج بطاقة SIM الفعلي خطرًا كبيرًا على جميع المستخدمين.