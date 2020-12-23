إليك أسباب انتشار تطبيقات Wrapper في العالم بسرعة فائقة

انتشرت تطبيقات Wrapper، في الأونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة لأنها تتيح استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الأشهر مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بغض النظر عن تطبيقاتها الأصلية.

وتتوفر مثل هذه التطبيقات للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”.

وتطبيقات Wrapper تقوم بتحويل إصدار متصفح الويب الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي للعرض على الهواتف الذكية، حسبما وصفت إنجا بوتينج، من بوابة التقنيات “موبايل زيشر.دي” الألمانية المعنية بحماية المستهلك.

وعلى العكس من مواقع الويب الأخرى لا تقوم معظم شبكات التواصل الاجتماعي بتطوير إصدارات متصفح الويب للاستعمال على الهواتف الذكية، ولا عجب في ذلك؛ لأنهم يوفرون للمستخدم تطبيقات خاصة بهم للاستعمال الجوال على الهواتف والحواسيب اللوحية.

المزايا

وأضافت الخبيرة الألمانية إنجا بوتينج قائلة: “تجمع تطبيقات Wrapper بشكل أساسي بين مزايا استعمال متصفح الويب مع مزايا استخدام تطبيق الأجهزة الجوالة”.

وغالبا ما تكون ميزة هذه التطبيقات حجم الوظائف، التي توفرها، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الوضع كذلك.

وعلى العكس من موقع فيسبوك على الإنترنت لا يمكن للمستخدم إجراء دردشة مع الأصدقاء عن طريق تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية، ولكنه يحتاج إلى تثبيت تطبيق فيسبوك Messenger بشكل إضافي، إذا لم تكن هناك تطبيقات Wrapper تجمع بين وظائف التطبيقات المختلفة.

ومن جانبه، أوضح نوها شليجيل، من معهد كارلسروهه للتكنولوجيا، قائلا: “هناك دوافع مختلفة لاستعمال تطبيقات Wrapper”.

وأضاف الخبير الألماني قائلا: “يمكن أن توفر تطبيقات Wrapper وظائف إضافية أو تحافظ على باقة اتصال البيانات أو مساحة الذاكرة أو تقدم أداءً أفضل وتحافظ على الخصوصية وحماية البيانات بصورة أحسن”.

الخصوصية

وأكدت إنجا بوتينج أن تركيز معظم هذه التطبيقات، وليس كلها، ينصب على توفير حماية أفضل للخصوصية وتحسين مستوى حماية البيانات، وأضافت الخبيرة الألمانية قائلة: “تم تطوير معظم تطبيقات Wrapper؛ لأن المطورين رغبوا في تقديم مزايا أفضل من التطبيقات الأصلية فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات”.

ومن منظور الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات ينصح باحث التكنولوجيا الألماني بيتر ماير باستعمال التطبيقات مفتوحة المصدر وبدون تتبع أو إعلانات مع أقل قدر من أذونات الوصول.

ويعد اختيار التطبيق المناسب هو أصعب شيء مع تطبيقات Wrapper؛ نظرا لعدم توافر لمحات عامة كاملة عن التطبيقات المختلفة المتاحة، بما في ذلك مزاياها وعيوبها، علاوة على أن بعض هذه التطبيقات ليست مجانية.

بدائل “فيسبوك”

وهناك العديد من تطبيقات Wrapper البديلة لشبكة فيسبوك بصفة خاصة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها السخط العام بين المستخدمين بخصوص تطبيق فيسبوك الرسمي فيما يتعلق بالأداء والتحميل على البطارية وسياسة الخصوصية وحماية البيانات، ولذلك يتعين على المستخدم مقارنة ما إذا كانت مزايا التطبيق المحددة تلبي متطلباته الخاصة، وحتى إذا كان المستخدم معتادا على التطبيق الأصلي، فإنه يضطر للتعود على تطبيق Wrapper، ومع استعماله سرعان ما ينسى المرء أنه يستخدم تطبيق غير التطبيق الأصلي.