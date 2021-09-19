إليك أفضل تطبيقات ماك التي تساعدك في تنظيفه

يمكنك استخدام تطبيقات ماك من أجل تنظيف النظام بطريقة مشابهة لتطبيقات ويندوز التي تعمل على تنظيف الجهاز أيضًا.

وتعمل هذه التطبيقات على حذف الملفات الضارة أو الغير مستخدمة في نظامك، ويساعدك هذا في تسريع ماك وجعله يعمل بشكل أفضل.

ويختلف نظام ماك قليلًا عن ويندوز في توزيع الملفات الخاصة بالتطبيقات، وعلى عكس ويندوز فلا يمكنك الوصول إلى قرص تخزين ملفات النظام بسهولة.

لذلك لا يمكنك تنظيف ماك من التطبيقات الضارة أو الملفات الغير مستخدمة بشكل يدوي أو سريع مثل ويندوز.

ويمكنك استخدام تطبيقات ماك التي نذكرها اليوم في قائمتنا حتى تحذف الملفات الغير مستخدمة والضارة.

تطبيق Ambience Daisy Disk 4

يركز هذا التطبيق على تفريغ مساحة ماك وتقليل المساحة الداخلية المستخدمة من التطبيقات.

وذلك عبر عرض مجموعة من التطبيقات التي يمكنك التخلص منها لعدم الاستخدام أو الملفات المتبقية من التطبيقات القديمة وتستهلك مساحة النظام الخاصة بك.

ويعمل التطبيق بطريقة سهلة، حيث يبدأ في فحص الجهاز تلقائيًا ليعرض لك قائمة كاملة بالتطبيقات والملفات التي يمكن حذفها.

تطبيق Titanium Software Onyx

يعتبر هذا التطبيق أحد أفضل تطبيقات تنظيف ماك وحذف الملفات الغير مرغوب بها، وهو من التطبيقات المفضلة للكثير من المستخدمين.

ويستخدم التطبيق واجهة مستخدم سهلة للغاية بدون أي تجميل أو تصميمات معقدة.

وتستطيع تخصيص التطبيق بدرجة كبيرة حتى تجعل تجربة استخدامه مناسبة لك بشكل أفضل من غيرك.

تطبيق CCleaner

يمتلك هذا التطبيق نسخة متاحة لجميع أنظمة التشغيل بما فيها أنظمة ويندوز وماك وحتى هواتف أندرويد.

لذلك يعتبر أحد أكثر تطبيقات تنظيف الأجهزة إنتشارًا، وقد ظهرت بعض الشكوك الأمنية حول التطبيق سابقًا.

ولكن خرجت الشركة وأعلنت أنه لا أساس من الصحة لهذه الشكوك، كما قام خبراء أمنيون بفحص التطبيق وقرروا أنه آمن.

ويمتاز التطبيق بواجهته السهلة وكونه قادرًا على فحص جميع الملفات والأقراص الموجودة والمتصلة بحاسوبك.

تطبيق CleanMyMAC X

يعتبر هذا التطبيق أشهر تطبيق تنظيف لأجهزة ماك خصيصًا، وذلك لأنه قادر على تنظيف وحذف جميع الملفات الغير مستخدمة والضارة.

وهو أحد أقدم التطبيقات عندما يتعلق الأمر بتنظيف الجهاز وحذف الملفات الضارة.

كما أنه يفحص ذواكر الجهاز ومساحات التخزين العشوائية ويستطيع تنظيفها بسهولة وحذف جميع الملفات الضارة منها.