إليك أفضل هواتف تدعم 5G يمكنك شراؤها

تشهد سوق الهواتف الذكية منافسة شرسة بين الشركات المصنعة، خاصة التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس.

توفر الهواتف التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مزايا متعددة من التنزيلات والسرعات الخارقة وغيرها، وبدأت هذه الهواتف في الانتشار بشكل كبير في العام الماضي، ومع توفر أول هواتف 5G من أبل الآن، تبدو هذه التقنية أكثر واقعية من أي وقت مضى.

وفيما يلي أفضل هواتف الجيل الخامس التي يمكن شراؤها الآن:

iPhone 12 Pro Max

يعتبر أفضل هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس يمكن شراؤه، ويمتلك معالج A14 Bionic الذي يمكن الهاتف من الاستمتاع بسرعات كبيرة لفترة طويلة.

وكان iPhone 12 Pro Max قد استمر في العمل لمدة 11 ساعة تقريبًا في اختبار تصفح الويب عبر شبكة 5G، ويمكنه التبديل تلقائيًا بين 5G و 4G لتوفير الطاقة.

iPhone 12 Pro

يعتبر أفضل هاتف 5G إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة من أبل، حيث يدعم بشكل واسع النطاق شبكات الجيل الخامس.

وقالت أبل إنها ضخت المزيد من نطاقات 5G في أحدث طرازات آيفون مثل iPhone 12 Pro أكثر من أي هاتف آخر موجود؛ مما يجعله خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن هاتف 5G.

ويتميز iPhone 12 Pro أيضًا بميزات تجعله هاتفًا رائعًا بشكل عام وليس فقط كأفضل هاتف بتقنية 5G.

Galaxy S20 Plus

يعتبر أفضل هاتف يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس لمحبي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد“، كما أنه يعمل على جميع أنواع شبكات 5G.

ويمتلك أيضا معالج Snapdragon 865 الذي يجعل اتصال 5G ممكنًا، ويوفر Galaxy S20 Plus توازنًا رائعًا بين المميزات والسعر.

Galaxy Note 20 Ultra

إذا كنت تريد الجمع بين مزايا الجيل الخامس والألعاب التي تعمل بتقنية 5G، يعتبر Galaxy Note 20 Ultra خيارًا ممتازًا لذلك. ويعد من أكثر الهواتف ذات الشاشات الكبيرة تنوعًا مع توفير تمرير أكثر سلاسة.

ويعتبر سعره مرتفعًا قليلًا مقارنة ببعض هواتف 5G الأخرى من سامسونغ، مثل Galaxy S20 Plus، إلا أنه يستحق ثمنه، بحسب الخبراء.

OnePlus 8 Pro

إذا كنت تريد شراء هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس مقابل مبلغ أقل، فلا تتردد في شراء OnePlus 8 Pro؛ نظرًا لما يتمتع به من مميزات هائلة؛ فهو أحد أفضل هواتف أندرويد التي يمكن الحصول عليها بسعر أرخص بـ 300 دولار من Galaxy S20 Plus.

ولكن بالنسبة لخدمات الجيل الخامس، فإن OnePlus 8 Pro محدود من الهواتف المنافسة، كما يعمل OnePlus 8 فقط على شبكات 5G الفرعية القائمة على 6 هرتز، وهذا يعني أنه لا يمكن الاستفادة من السرعات العالية لشبكة 5G القائمة على mmWave.

وبشكل عام، فإن معايير اختيار هاتف 5G هي نفس معايير أي هاتف، ويجب الوضع في الاعتبار المعالج وحجم الشاشة والكاميرات والميزات الأخرى، كما أن سعة البطارية مهمة بشكل خاص، حيث يمكن لشبكة 5G أن تستهلك طاقة مرتفعة، لذا تحتاج إلى هاتف قادر على التعامل مع المتطلبات الإضافية.

كما يظل السعر عاملاً مميزًا مهمًا، وسيزداد أكثر أهمية مع طرح هواتف 5G منخفضة التكلفة في وقت لاحق من هذا العام.