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إليك سعر ومواصفات أحدث هواتف سامسونغ “Galaxy A12”

منذ ساعة واحدة
سامسونغ تكشف عن أحدث هواتفها Galaxy A12

سامسونغ تكشف عن أحدث هواتفها Galaxy A12

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كشفت شركة سامسونغ، عن أحدث هواتفها ”Galaxy A12“ لعام 2021 إذ تم الإعلان عنه في نوفمبر 2020 قبل الإصدار المخطط له في يناير 2021، والآن كشف العملاق الكوري الجنوبي رسميًا عن وصول الهاتف في سنغافورة.

وسيكون ”Galaxy A12“ متاحًا في سنغافورة عبر منفذ M1 و Singtel Business و StarHub، بالإضافة إلى Samsung Experience، والمتاجر عبر الإنترنت و Lazada و Shopee.

وستبيع ”سامسونغ“ طراز 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت للتخزين المدمج مقابل 228 دولارًا.

ويتميز هاتف سامسونغ الجديد ذو الميزانية المحدودة بشاشة 6.5 بوصة عالية الدقة + شاشة TFT بتصميم Infinity-V، وهو مدعوم بشريحة ”MediaTek MT6765“ ثمانية النواة، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 واط.

كما يأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرا، حيث تتميز الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 5 ميغابكسل، واثنين من مستشعرات العمق بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعرات الماكرو، وتتميز كاميرا السيلفي بدقة 8 ميغابكسل.

ويأتي الهاتف بأبعاد 164×75.8×8.9 ملم مع وزن 205 غرام، كما يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، ومنفذ الـ USB، ويأتي من نوع Type C 2.0. كما يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة سامسونغ الـ One UI 2.5، ويتوافر بالألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق.

ورغم مواصفاته المتواضعة، فإن Galaxy A12 الهاتف الأكثر ملاءمة للمؤسسات في سنغافورة، حيث يتمتع بالأمان والحماية مع تقنية Samsung Knox.

كما يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وبسعر يبدأ من 228 دولارًا، ويعد ”Galaxy A12“ من أكثر الهواتف الذكية الجاهزة للمؤسسات بأسعار معقولة في سنغافورة في الوقت الحالي.

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