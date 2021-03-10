إليك مواصفات هاتف ريلمي C21 الجديد

طرحت شركة ريلمي الصينية، الأربعاء، هاتفها الذكي C21 الجديد بتكلفة منخفضة للفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة بدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 89.5%.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي على وحدة كاميرا ثلاثية: العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل ودقة 2 ميجابيكسل للعدستين الثانية والثالثة.

وينبض بداخل الهاتف المعالج ميدياتيك Helio G35 ثماني النواة بدلا من المعالج Snapdragon 460 الذي كان في هاتف هاتفها الذكي C17، بالإضافة إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM و32 جيجابايت من ذاكرة فلاش، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويتميز الجهاز ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر micro USB. ويوفر الجهاز أيضا بطاقة SIM مزدوجة بتقنية 4G ومقبس سماعة رأس ويدعم تقنيات Wi-Fi 4 802.11n و Bluetooth 5.0 و GPS.

ويوجد في الخلف مستشعر بصمة الأصبع لإلغاء قفل الهاتف الذكي بسرعة.

مواصفات هاتف ريلمي C21 الجديد

-شاشة LCD قياس 6.5 بوصة بدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل.

-كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

-كاميرا خلفية ثلاثية: العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل ودقة 2 ميجابيكسل للعدستين الثانية والثالثة.

معالج ميدياتيك Helio G35 ثماني النواة.

-3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM.

-32 جيجابايت من ذاكرة فلاش (قابلة للزيادة)

-بطارية سعة 5000 مللي أمبير

-شاحن micro USB

-بطاقة SIM مزدوجة بتقنية 4G

-مقبس سماعة رأس

-Wi-Fi 4 802.11n

-Bluetooth 5.0

-GPS

-مستشعر بصمة الأصبع لإلغاء قفل الهاتف الذكي بسرعة