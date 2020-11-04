إليك مواصفات هاتف Samsung W21 5G الجديد

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung W21 5G بشكل رسمي .

ويعد الهاتف الجديد نسخة مشابهة لهاتف Galaxy Z Fold 2 5G.

يمتلك الجهاز شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X مقاس 7.6 بوصة في الداخل وشاشة خارجية Super AMOLED مقاس 6.23 بوصة مزودة بزجاج .Gorilla Glass Victus

يتم تشغيل جهاز W21 5G بمعالج Snapdragon 865+ مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

يختلف الجهازان في الحجم فقط، حيث إن W21 أطول قليلًا من Z Fold 2، كما يحتوي W21 على فتحتين لبطاقة SIM إلا أنهما يمتلكان نفس سعة البطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سلكي 25 وات وشاحن لاسلكي 11 وات، فضلًا عن إعداد كاميرا ثلاثي في الخلف.

وطرحت الشركة هاتف W21 5G للطلب المسبق بدءًا من اليوم بسعر 20.000 يوان صيني من خلال متاجر سامسونغ الرسمية عبر الإنترنت، ويعتبر ذلك السعر أعلى من سعر Galaxy Z Fold 2 العادي المتوفر في الصين بسعر 17000 يوان.

يُذكر أن سامسونغ أصدرت هاتف Galaxy Z Fold 2 في الأول من سبتمبر /أيلول الماضي بمجموعة شرائح Snapdragon 865+ المقترنة بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت.

ويمتلك Galaxy Z Fold 2 شاشة عرض Super AMOLED مقاس 6.2 بوصة وشاشة Dynamic AMOLED القابلة للطي، وعلى الرغم من أن شاشة Galaxy Z Fold 2 تستخدم زجاجا رفيعا للغاية، إلا أنها تحتوي على طبقة بلاستيكية واقية إضافية.

ويشتمل إعداد الكاميرا الثلاثية الرئيسية للجهاز على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 12 ميجابكسل.

يحتوي Galaxy Z Fold 2 على بطاريتين بسعة مجمعة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع إمكانية الشحن السريع 25 وات.