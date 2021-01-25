الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليك ميزات سوار "شاومي" الجديد

25 - يناير - 2021
سوار من شركة شاومي

سوار من شركة شاومي

A A A
طباعة المقال

تخطط شركة “شاومي” الصينية لعرض الجيل الجديد من سوارها Xiaomi Mi Band، في أوائل الصيف.

وسيحمل اسم هذه النسخة المحدثة من السوار Mi Smart Band 6 ، لكنها تحمل الآن الاسم الرمزي “Pangu”.

وسيتم إطلاق السوار مرة أخرى بنسختين الصينية والعالمية وستزود النسخة الصينية بنظام الدفع دون اللمس في حين لن تزود النسخة الثانية بهذا النظام.

سيكون للجهاز القابل للارتداء وظائف معروفة من منتجات شركة Xiaomi Huami الفرعية، بحسب ما نشر موقع “geekdoing”.

وسيكون السوار قادرا على قياس نسبة الأكسجين في الدم ودعم المساعد الصوتي Alexa. كما سيزداد حجم قطر الشاشة التي تعمل باللمس، الذي يبلغ 1.1 بوصة في الجيل الخامس.

من المتوقع أن تحتوي الأداة الذكية على نظام GPS مدمج.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    المجرة
    إليكم أقدم سديم كوكبي مرئي يستضيفه عنقود مجري
    سمكة قرش على شاطئ العقبة
    سلوك غريب.. دراسة تكشف عن خطر حقيقي يهدد أسماك القرش!
    شعار شركة سامسونغ
    سامسونغ تستعرض مخططاتها لمعرض IFA 2022

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل