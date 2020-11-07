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إليك ميّزات وسعر الهاتف الذكي الجديد “Galaxy M21s”

منذ ساعة واحدة

Galaxy M21s

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كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية سامسونغ ، عن هاتفها الذكي الجديد M21s ، وهو تحديث لهاتف ”Galaxy M21“ الذي أطلقته الشركة في آذار/ مارس الماضي.

ووفق موقع ”تايمز ناو نيوز“، يأتي هاتف “ Galaxy M21s“ بمعالج Exynos 9611 ثماني النواة، وسعة بطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير مقترنة بتقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

كما ينطلق هاتف Galaxy M21s، أيضاً بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت رام، وسعة تخزين 64 غيغا بايت.

ويدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10.

ويتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة، وجودة عرض FullHD بلس، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، ويأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيس بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميغابيكسل لعمق التصوير، كما يتضمن الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويتوفر الهاتف في اللونين الأسود والأزرق، ويتوفر الهاتف في البرازيل الآن بسعر يعادل 275 دولار.

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