إل جي تطرح شاشات دوارة بتقنيات مميزة

استعرضت شركة إل جي جيلها الأحدث من الشاشات التي طورتها لمستخدمي الحواسب في المنازل والمكاتب.

والمميز في شاشات LG DualUp هو انها مثبتة على محور متحرك يساعد المستخدم على تدويرها لتعمل بالوضع العمودي الذي يوفر مشاهدة مريحة أثناء تصفح بعض مواقع الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات التي صممت لتعرض بهذه الوضعية.

وتأتي الشاشة الجديدة بأبعاد 16″18، ومقاس يعادل 21.5 بوصة، أما دقة عرضها فـ “2560/2880” بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 300 شمعة/م، ولديها نسبة تباين تعادل 2000:1 مقارنة بـ 1000:1 للشاشات الأخرى الشبيهة.

وثبتت هذه الشاشة على حامل Ergo الذي صممته إل جي ليكون قادرا على حمل شاشتتين دوارتين بنفس الوقت، كما زودتها بتقنية Nano IPS Black التي تمنحها ألوانا سوداء واقعية للغاية، وجهزتها بعدة منافذ USB-C ومنافذ Thunderbolt لتسهيل وصلها مع الحواسب وأجهزة الصوت والإلكترونيات الأخرى.

ويشير المصممون في إل جي إلى أن هذه الشاشات طورت بشكل يجعلها قادرة على الميلان بدرجات مختلفة لتوفير رؤية مناسبة لجميع المستخدمين والتقليل من آلام الرقبة أثناء العمل لساعات طويلة.