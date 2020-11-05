إل جي تكشف عن أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للدوران

تسعى شركة “إل جي” الكورية الجنوبية للإلكترونيات لإطلاق هواتف ذكية جديدة بمواصفات منفردة تختلف عن باقي الهواتف التي تم طرحها مسبقا .

تعكف شركة ”إل جي“، التي تتوسع في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للدوران، على تطوير هاتف ذكي جديد بشاشة قابلة للدوران، وذلك في إطار مشروعها Explorer، الهادف إلى إعادة تجديد تصميم الهواتف الذكية.

وتكشف صور أولية، نشرها موقع ”ليتس جو ديجيتال“ التقني الهولندي، عن براءة اختراع لتصميم هاتف إل جي المستقبلي، بشاشة أوليد يمكن سحبها من كلا الجانبين، لتشكل شاشة أكبر تضاهي الكمبيوتر اللوحي، ما يؤدي إلى مضاعفة مساحة سطح الهاتف بشكل فعال.

وجرى تقديم تصميم المنتج الكوري بالفعل إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكي (USPTO)، بالإضافة إلى تسجيله لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مما يشير إلى أن الهاتف ذا الشاشتين سيصبح حقيقة واقعة قريبًا.

كذلك، تأتي أنباء براءة الاختراع لتؤكد على ما صدر من ال جي من دعاية في عرض تحفتها Wing، يظهر هذا الإعلان التشويقي هاتفًا ذكيًا مزودًا بشاشة منحنية.

كما يعد Wing النموذج الأول في برنامج Explorer الجديد من LG لتجديد تصميمات الهواتف الذكية، وهذا الطراز بالشاشة القابلة للتوسيع هو على الأرجح نموذج لاحق.

يُشار إلى أن الهاتف الذكي القابل للطي من إل جي، المسمى مبدئيًا Project B، سيصدر في وقت ما في مارس 2021.

في غضون ذلك، لا يعد الحديث عن الهواتف الذكية القابلة للطي أمرًا جديدًا، حيث أظهرت TCL نموذجًا أوليًا لمثل هذا الهاتف، لكن لم تظهر أي هواتف بشاشات قابلة للسحب حتى الآن، رغم ظهور طرازات بشاشة قابلة للطي بالفعل، مثل هواتف Galaxy Z وMotorola razr وHuawei Mate X.