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إنستغرام تبحث انقطاع الخدمة مع تعليق آلاف الحسابات

منذ 37 دقيقة
تطبيق إنستغرام

تطبيق إنستغرام

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تبحث إنستغرام مشكلة منعت الآلاف من مستخدميها من الوصول إلى منصة مشاركة الصور إذ شكا العديد منهم من تعليق حساباتهم.

وقالت إنستغرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز على حسابها على تويتر اليوم الاثنين “ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستجرام. نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر عن الإزعاج”.

ولم يعلق متحدث باسم إنستغرام على مسألة تعليق الحسابات. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن إنستجرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.

وتأثر في وقت سابق اليوم ما يقرب من ثلاثة آلاف مستخدم، وفقا لموقع داون ديتكتور الذي يتتبع الانقطاعات، غير أن هذا الانقطاع ربما أثر على عدد أكبر بكثير من المستخدمين.

وتراجع سهم ميتا بنحو خمسة بالمئة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.

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