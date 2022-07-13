إنستغرام تختبر ميزة جديدة لتشجيع الحملات الإعلانية

تعمل منصة التواصل الاجتماعي“إنستغرام“، على اختبار ميزة جديدة لتعزيز تجربة الحملات الإعلانية الخاصة بالعلامات التجارية بشكل أوسع، وأطلقت عليها اسم ”سوق المبدعين“ أو ”Creator Marketplac“.

وتعتزم ”إنستغرام“ عبر الميزة الجديدة إنشاء ”سوق خاص بصانعي المحتوى والمبدعين“ ليتمكن المعلنون من العلامات التجارية بكل أنواعها من البحث عن صانعي محتوى محتملين للمشاركة في حملاتهم الإعلانية.

وتشبه الميزة إلى حد كبير ”Brand Collabs Manager“ الخاصة بشبكة فيسبوك.

وقالت منصة الصور في مدونة: ”يعد سوق المبدعين على إنستغرام وجهة جديدة تتيح للعلامات التجارية العثور على صانعي المحتوى والتواصل معهم. ويمكن لهذه الجهات استخدام تجربة سطح المكتب داخل نظام (Meta Business Suite) لتصفية المبدعين بحسب الجنس والعمر وعدد المتابعين والاهتمامات“.

وأضافت: ”ستتمكن العلامات التجارية أيضاً من التصفية بحثاً عن صناع المحتوى استنادًا إلى الخصائص الديمغرافية لجمهورها المتفاعل، باستخدام عوامل تصفية تشمل الجنس والعمر والاهتمامات والبلد والمدينة“.

وتابعت: ”مثلا، ستتمكن هذه الجهات من رؤية المبدعين الذين أعربوا عن اهتمامهم بالعمل معها أو قاموا بالإعجاب بها أو متابعتها، بالإضافة لرؤية صانعي محتوى مشابهين لمن سبق لها العثور عليهم من خلال التصفيات السابقة، وإضافتهم إلى قوائم محفوظة“.

وتعتبر ”إنستغرام“ الميزة الجديدة أداة شاملة للعثور على شركاء مبدعين محتملين للحملات الإعلانية، وذلك في ظل تركيز المنصة المتزايد على خاصية ”Reels“، ما يتطلب معرفة متعمقة بالاتجاهات وسلوكيات الاستخدام لتحقيق أقصى قدر من الجاذبية والتفاعل.

ومن خلال ميزة ”Creator Marketplace“ الجديدة، التي كانت قيد التطوير لفترة طويلة، ستتمكن العلامات التجارية من إدارة عمليات الحملات الإعلانية بالكامل، بالشراكة مع المبدعين المختارين، بما في ذلك التفاصيل؛ مثل المخرجات المطلوبة والدفع وأي معلومات أخرى.

وفي هذا الصدد، أوضحت منصة الصور: ”ستصل أي رسائل تكتبها العلامات التجارية لصناع المحتوى إلى صندوق وارد لرسائل الشراكة تم إنشاؤه حديثًا، حيث يمكن لصانع المحتوى الرد على العلامات التجارية والتنسيق معها مباشرةً داخل التطبيق“.

وتأمل ”إنستغرام“ أن تُسهل الميزة الجديدة إدارة حملات ”الإنفلونسرز“ على المنصة، مما قد يساعد بدوره في جعل الميزة طريقة أساسية لزيادة التسويق، خاصة مع التريندات الإبداعية الجديدة وسلوكيات الاستخدام عبر المنصة.

وقالت ”إنستغرام“ في مدونتها: ”الميزة الجديدة ما هي إلا جزء من التزامنا بجعل منصتنا أفضل مكان لصانعي المحتوى لكسب العيش من خلال عمل يتقنونه ويحبونه، مع مشاركة أكبر من جانب العلامات التجارية في هذا الصدد“.

وأوضحت منصة الصور أن الميزة قيد الاختبار حالياً عن طريق الدعوات فقط مع العلامات التجارية النشطة في الولايات المتحدة، لكنها ألمحت إلى أنه من المتوقع أن يتم طرحها بشكل أوسع قريباً لتصبح أداة رئيسية في مجموعة التسويق الخاصة بـ“إنستغرام“.