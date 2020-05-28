إنستغرام تستعين بنجوم “تيك توك”

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أعلن تطبيق إنستغرام، المملوك لفيسبوك، الأربعاء، عن أدوات جديدة تمكن الناس من كسب المال عن طريق مقاطع الفيديو التي ينشرونها، وذلك في إطار المنافسة على المواهب الخلاقة في سوق محتوى الفيديو الذي يزداد ازدحاماً.

وسيبدأ إنستغرام، الذي يسهل بالفعل التعاون بين الشركات والمستخدمين ذائعي الصيت الذين يحصلون على المال نظير الترويج للمنتجات على حساباتهم، في السماح لبعض هؤلاء المستخدمين ببيع “شارات” لمتابعيهم أثناء عروض البث الحي.

كما سيتيح التطبيق كذلك الإعلانات عبر خاصية (آي.جي.تي.في) للفيديو، حيث ستذهب نسبة 55% من إيراداتها لصناع محتوى الفيديو.

ما علاقة النجوم؟

وللبدء في اختبار الأدوات الجديدة، اختار إنستغرام بعض نجوم الفيديو الصاعدين على تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايتدانس الصينية العملاقة.

وكان فيسبوك نفسه قد طرح خصائص مماثلة تمكن المستخدمين المؤثرين من تحقيق كسب مادي، من وراء قاعدة معجبيهم في عام 2018 بعد أن شاع ذلك النهج على تطبيق يوتيوب.

إلى ذلك أشار جاستن أسوفسكي، كبير مسؤولي التشغيل في إنستغرام، إن الشارات ستباع بثلاثة أسعار هي 0.99 و1.99 و4.99 دولار بدءا بعشرات المستخدمين الشهر المقبل، وإن الشركة لن تحصل على نسبة من المبيعات “في البداية”.