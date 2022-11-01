إنستغرام تصلح خطأ تسبب في انقطاع الخدمة لـ8 ساعات

قالت منصة إنستغرام، الاثنين، إنها أصلحت خطأ برمجيا منع آلاف المستخدمين من الوصول إلى منصة مشاركة الصور لنحو ثماني ساعات وأدى إلى شكاوى من تعليق الحسابات.

وأضافت إنستغرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز في تغريدة على تويتر، الاثنين، “أصلحنا الآن الخطأ الذي كان يتسبب في مشكلات في وصول أشخاص من أجزاء مختلفة من العالم إلى حساباتهم وتسبب في تغيير مؤقت بالنسبة للبعض في عدد المتابعين”.

ولم يعلق متحدث باسم إنستغرام على مسألة تعليق الحسابات. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن إنستجرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.

وأغلق سهم ميتا على انخفاض 6.1 بالمئة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.

أرقام وحقائق عن خدمة إنستغرام

– بحوالي 1.082 مليار مستخدم، إنستغرام هي سادس أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعية شعبية في العالم.

– بعد مرور عدة أشهر من اطلاق الخدمة، وبالتحديد في فبراير 2011، كان عدد مستخدمي خدمة إنستغرام قد بلغ المليون مستخدم شهريًا.

-في فبراير 2013، وصل عدد مستخدمي إنستغرام لأول مرة الى حاجز المائة مليون مستخدم.

– بلغ عدد المستخدمين حاجز الـ 500 مليون مستخدم في يونيو 2016، وبلغ المليار في يونيو 2018.

– يبلغ عدد المستخدمين اليوم حوالي الـ 500 مليون مستخدم نشط يوميًا.

– يعتقد ان 9.5 في المائة (95 مليون مستخدم) من حسابات إنستغرام هي حسابات مزيفة.

– يقضي مستخدمو إنستغرام حوالي 28 دقيقة في اليوم على التطبيق.

– بالرغم من وجود أكثر من مليار مستخدم، الا ان عدد موظفي إنستغرام لا يتجاوز 450 موظف، مقارنة بعدد موظفي فيس بوك البالغ 45 الف موظف.