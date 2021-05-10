الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنستغرام يعتذر عن حجب وسم الأقصى

10 - مايو - 2021
تطبيق إنستغرام

تطبيق إنستغرام

A A A
طباعة المقال

اعتذر موقع “إنستغرام” عن حجب وسم الأقصى منذ يومين، خلال أحداث حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، ونَسبه إلى خطأ تقني غير مقصود أثّر على الملايين حول العالم.

وواجه الموقع ردّة فعل كبيرة، خصوصاً في العالم العربي، على اعتبار هذا العمل “إسكاتاً” للأصوات المطالبة بالعدالة وهو انتهاك لحريّة التعبير على الموقع.

وأتى توضيح الشركة من خلال بيان، نشرته في حسابها بتويتر، جاء فيه أنّ المشاكل التقنية بدأت في كولومبيا أولاً، ثم في الولايات المتحدة وكندا، قبل أن تصل إلى القدس. وتتلخص هذه الأعطال الفنية باختفاء المحتوى المنشور عن الموقع، والمحتوى المُعاد نشره بالأخص، وشددت الشركة على دعمها “للأشخاص الّذين يستخدمون المنصة للتوعية”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    مهندسون يجرون فحوصات على القمر الصناعي الأوروبي الجديد MTG-I1
    MTG-I1.. أول قمر صناعي عالي التقنية لتسريع التحذيرات بشأن الطقس
    شعار آبل
    وسط ازمة اقتصادية.. عشاق آبل يترقبون الكشف عن هواتف آيفون 14 الجديدة
    الفضاء- تعبيرية
    اكتشاف مجرة قطبية جديدة.. اليكم تفاصيلها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل