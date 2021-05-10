إنستغرام يعتذر عن حجب وسم الأقصى

اعتذر موقع “إنستغرام” عن حجب وسم الأقصى منذ يومين، خلال أحداث حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، ونَسبه إلى خطأ تقني غير مقصود أثّر على الملايين حول العالم.

وواجه الموقع ردّة فعل كبيرة، خصوصاً في العالم العربي، على اعتبار هذا العمل “إسكاتاً” للأصوات المطالبة بالعدالة وهو انتهاك لحريّة التعبير على الموقع.

وأتى توضيح الشركة من خلال بيان، نشرته في حسابها بتويتر، جاء فيه أنّ المشاكل التقنية بدأت في كولومبيا أولاً، ثم في الولايات المتحدة وكندا، قبل أن تصل إلى القدس. وتتلخص هذه الأعطال الفنية باختفاء المحتوى المنشور عن الموقع، والمحتوى المُعاد نشره بالأخص، وشددت الشركة على دعمها “للأشخاص الّذين يستخدمون المنصة للتوعية”.