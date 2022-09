«إنستغرام» يكشف عن ميزة انتظرها الكثيرين

أعلن القائمون على “إنستغرام” عن إضافة ميزة جديدة للتطبيق انتظرها العديد من المستخدمين لسنوات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المبرمجين تمكنوا من تطوير ميزة جديدة للتطبيق تدعى Private Story Like، ومن خلال هذه الميزة سيتمكن مستخدم التطبيق من وضع إعجابات على المنشورات التي تظهر في قائمة “القصص” التي ينشرها الآخرون في “إنستغرام”، ودون أن تظهر لصاحب المنشور رسائل مباشرة في صندوق الوارد لديه.

وحول الموضوع قال مدير “إنستغرام”،آدم موسيري: “سيظهر للمستخدمين أثناء استعراض القصص التي ينشرها الآخرون في التطبيق رمز قلب جديد لوضع الإعجابات، هذا الرمز سيكون بين رمز الرسالة ورمز الطائرة الورقية، وبعد النقر على رمز القلب سيرى صاحب المنشور الإعجاب دون أن تصل رسالة إلى صندوق الوارد، وسيظهر له الإعجاب لمدة 24 ساعة”.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022