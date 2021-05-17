إنقاذ “أغرب سلحفاة في العالم” من الانقراض

أنقذت حديقة حيوان لندن ZSL واحدة من أندر وأغرب السلاحف في العالم من الانقراض.

ويُعتقد أن سلحفاة “كانتور” العملاقة ذات الصدفة الناعمة، والتي يمكن أن يصل طولها إلى ستة أقدام، اختفت نهائيا من الهند حيث لم تُشاهد لمدة 10 سنوات. إنها أكبر سلحفاة في المياه العذبة في العالم – وتعتبر واحدة من أغربها لأنها تقضي معظم حياتها مدفونة في الرمال بينما عيناها فقط مرئيتان.

ولكن، يمكن أن تندفع فجأة للأمام أسرع من “الكوبرا الملكية”، لتلتقط سلطعونا أو سمكة – تسحق العظام بلمسة واحدة من فكيها القويين.

ولسوء الحظ، تتعرض السلحفاة المهددة بالانقراض لخطر كبير بالاختفاء، مع وجود مجموعات صغيرة فقط على قيد الحياة في كمبوديا وفيتنام. وهي على وشك الانقراض، تحت تهديد حصاد السكان المحليين للحوم، والقتل العرضي وتدمير مياهها العذبة وموائلها الساحلية.

ولكن فريقا من جمعية علم الحيوان في لندن، تعقب بعض صغار السلاحف – ما أعطى الأمل في أن الأنواع ستتعافى في شبه القارة.

وفي الهند، اعتُقد أنها انقرضت حتى عُثر على عش في ولاية كيرالا عام 2020، على الرغم من تدميره من خلال التعدين الرملي.

ولا تحتوي سلحفاة “كانتور” العملاقة ذات الصدفة الرخوة، التي تعتبر واحدة من أغرب السلاحف مظهرا، على “صدفة”. وبدلا من ذلك، فهي محمية من الحيوانات المفترسة بواسطة القفص الصدري البارز فوق ظهرها، ولكنه ما يزال تحت جلدها.

وقام الباحث في ZSL، أيوشي جاين، بتعقب السلحفاة على نهر Chandragiri في ولاية كيرالا.

وبمساعدة شبكة من السكان المحليين – الذين يعرفون السلحفاة باسم Bheemanama أو Paala poovan في المالايالا، اللغة المحلية لولاية كيرالا – عثر جاين على بعض بيض السلاحف.

ونُقل البيض إلى الحاضنة تحت إشراف بن تابلي، أمين البرمائيات والزواحف في ZSL حديقة حيوان لندن.