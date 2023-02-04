السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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إنيسفري للاستشارات تقاضي تويتر بسبب 1.9 مليون دولار

منذ 34 دقيقة
"تويتر "

"تويتر "

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أقامت شركة إنيسفري للاستشارات ومقرها الولايات المتحدة دعوى قضائية على تويتر أمس الجمعة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، مطالبة بنحو 1.9 مليون دولار لما تقول إنها فواتير غير مدفوعة عن تقديم استشارات لشركة التواصل الاجتماعي بشأن استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها العام الماضي.

وجاء في أوراق الدعوى أنه “حتى يوم 23 ديسمبر، لم تف تويتر بالتزاماتها تجاه إنيسفري بموجب الاتفاق (بينهما) بمبلغ لا يقل عن 1902788.03 دولار”.

ولم ترد تويتر ومحامي إنيسفري حتى الآن على طلب التعليق.

خبر سار لمنتجي المحتوى على تويتر

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الجمعة، منصة التواصل الاجتماعي ستبدأ في تشارك عائدات الإعلانات مع بعض منتجي المحتوى.

واعتبارا من اليوم الجمعة، سيتم توزيع حصص من عائدات الإعلانات التي تظهر في سلاسل الردود على تغريدات منتجي المحتوى. وقال ماسك إن المستخدم يجب أن يكون مشتركا في علامة التحقق الزرقاء.

ولم يقدم ماسك تفاصيل حول نسبة العائدات التي سيحصل عليها المستخدمون.

وبعد أيام من توليه مسؤولية الشركة، قال ماسك إن تويتر شهد انخفاضا هائلا في الإيرادات وأنحى باللوم على مجموعات النشطاء في الضغط على المعلنين.

وركز ماسك على خفض الكلفة وتقديم خطط جديدة للاشتراك في خدمة تويتر بلو (تويتر الأزرق) التي تقدم شارة “التحقق” المطلوبة.

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