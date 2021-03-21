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إيدج تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة Range 5

21 - مارس - 2021
ساعة ذكية

ساعة ذكية

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كشفت شركة نورث إيدج الصينية، اليوم الأحد، عن ساعتها الذكية Range 5 الجديدة، بمميزات عديدة.

وتتمتع الساعة الذكية Range 5 الجديدة، بمقاومة للماء حتى 5 ATM.

وقالت الشركة إنه تم تجهيز Range 5 بشاشة مستديرة قياس 1.2 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل ويمكن تشغيلها أيضا عن طريق اللمس.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك 3 أزرار على الجانب الأيمن لتيسير عملية الاستعمال.

ويمكن للساعة التواصل مع هاتف ذكي بنظام Android أو iOS عبر تقنية Bluetooth 5.1.

وتدعم الساعة نظام GPS وGLONASS وBEIDOU، ويمكنها أيضا قياس معدل ضربات القلب، مع بوصلة ومقياس ارتفاع ومستشعر درجة الحرارة.

ويمكن للساعة الذكية أيضا عرض الإشعارات الواردة على الهاتف الذكي.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تستمر البطارية سعة 320 مللي أمبير ساعة نحو 7 أيام مع الاستخدام العادي.

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