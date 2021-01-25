إيطاليا.. دعوى قضائية ضد أبل لمطالبتها بدفع تعويضات بـ73 مليون دولار

من جديد، عادت أزمة اتهام شركة “آبل” الأمريكية بشأن تعمدها إبطاء عمر هواتفها “آيفون” القديمة للواجهة من جديد، اليوم الاثنين، بعد رفع دعوى قضائية عليها من إيطاليا.

وقالت جمعية المستهلكين الإيطالية “ألتروكونسومو”، اليوم الاثنين، إنها أبلغت “آبل” بأنها رفعت دعوى جماعية ضدها بسبب بطارية هواتف “آيفون” القديمة، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت الجمعية الإيطالية في بيان لها أنها طلبت في دعواها بتعويضات قدرها 73 مليون دولار، نيابة عن المستهلكين الإيطاليين الذين خدعتهم شركة “آبل” بشأن عمر بطاريات هواتفهم، خاصة وأن السلطات الإيطالية اعترفت بهذه الخدعة.

وأشارت جمعية “ألتروكونسومو” الإيطالية إلى أن الدعوى القضائية تشمل مالكي هواتف “آيفون 6″ و”آيفون 6 بلس” و”آيفون 6 إس” و”آيفون 6 إس بلس”، والتي بلغ إجمالي مبيعاتها في إيطاليا نحو مليون هاتف بين عامي 2014 و2020.

يشار إلى أنه تم رفع دعوتين قضائيتين مشابهتين ضد شركة “آبل” في بلجيكا وإسبانيا بسبب إبطاء عمر بطاريات هواتف “آيفون” المتعمد.

وقالت جمعية المستهلكين الأوروبية التي تنسق الدعاوى القضائية الثلاث إنها تخطط أيضا لإطلاق دعوى جماعية في البرتغال في الأسابيع المقبلة.

من جانبها، أكدت شركة “آبل” لـ”رويترز” أنها لم تفعل أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجاتها عن عمد، أو إضعاف تجربة المستخدم لدفع العملاء على شراء طرازات أحدث.