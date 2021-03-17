إيلون ماسك يتراجع عن بيع تغريدة بـ مليون دولار

تراجع الملياردير الأمريكي ومؤسس “تسلا” “إيلون ماسك” عن بيع إحدى تغريداته، مقابل مليون دولار.

ويتم بيع التغريدة على هيئة رمز قابل للاستبدال، وهي التقنية المتخصصة في تحويل أي عنصر رقمي في العالم إلى أصول، وتلقى “ماسك” بالفعل عرضًا لشراء التغريدة بقيمة مليون دولار.

وكتب مؤسس شركة السيارات الكهربائية على “تويتر” يوم الإثنين: “أبيع تلك التغريدة عن الرموز القابلة للاستبدال كرمز قابل للاستبدال”، لكنه تراجع بعد ذلك.

وقال ماسك في تغريدة جديدة مساء الثلاثاء: “في الواقع لا أشعر بالرضا عن ذلك”.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة تقنية حديثة يمكنها تحويل أي منتج رقمي إلى أصول قابلة للتداول وتحديدا يطلق عليها (الرموز القابلة للاستبدال).

ورغم تباين الآراء حول فكرة بيع التغريدات، فمنهم من يفضل اقتنائها، والبعض الآخر يرى أن الفقراء لهم الأولوية في هذه الملايين المهدرة، ولكن في النهاية تلقى “ماسك” بالفعل عرضًا لشراء التغريدة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.