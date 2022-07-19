إيلون ماسك يخسر أولى معاركه القانونية أمام تويتر

خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، معركة قانونية لتأجيل دعوى تويتر المرفوعة ضده، لإجباره على إتمام صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة.

وحدد قاض في ولاية ديلاوير الأميركية، الثلاثاء، جلسة لبدء النظر في الدعوى القضائية في أكتوبر المقبل.

وطرحت شركة تويتر وماسك عدة مقترحات لموعد النظر في الدعوى القضائية أمام المحكمة، الثلاثاء.

وكان ماسك يضغط من أجل إجراء المحاكمة في فبراير المقبل.

وتترقب منصة تويتر بقلق نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها على ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما، والذي تعهّد الملياردير بموجبه بشراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار، قبل أن ينسحب من هذه الصفقة.

ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية على رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك اليوم الثلاثاء لانتهاكه الاتفاق الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وطلبت تويتر من محكمة في ولاية “ديلاوير” بأن تأمر أغنى شخص في العالم بإتمام عملية الاستحواذ بالمقابل المتفق عليه وهو 54.20 دولارا للسهم في تويتر، مؤكدة أنه ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جراء انسحاب الملياردير من الاتفاق، وفقا لما جاء في الدعوى.

وجاء في الدعوى أنه “بعد أن اقترح اتفاق استحواذ.. ثم وقع عليه، يعتقد ماسك فيما يبدو أنه -على عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير- له الحرية في تغيير رأيه وتعطيل عمليات الشركة وتدمير قيمة أسهمها قبل أن يمضي إلى حال سبيله”.