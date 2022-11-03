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إيلون ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين في تويتر

منذ 3 ساعات
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء حوالي 3700 وظيفة في تويتر أو ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف.

ووفقا للتقرير سيقوم المالك الجديد لموقع تويتر بإبلاغ الموظفين المتضررين يوم الجمعة.

ذكرت بلومبرج أيضا أن ماسك يعتزم عكس سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي من أي مكان وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب على الرغم من إمكانية إجراء بعض الاستثناءات.

ونفى ماسك، في تغريدة، تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز قال إنه يخطط لتسريح موظفي تويتر قبل الأول من نوفمبر تشرين الثاني لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.

ولم ترد شركة تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر أن ماسك يخطط لخفض ربع القوة العاملة في تويتر كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.

وأصبح موقع “تويتر” في بؤرة الأخبار خلال الأيام الأخيرة، بعدما كان منصة للأخبار، إثر استحواذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على الموقع، خاصة أن ماسك لا يكف عن إطلاق التغريدات المثيرة للجدل وكذلك الرد على المغردين.

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة حدثت سلسلة تطورات شملت رصد مغادرة مشاهير للمنصة وتعهد إيلون ماسك بأن يدفع أصحاب العلامات الزرقاء رسوما، مهما واصلوا الشكوى، كما اعتبر أن نظام “الإقطاعيين والفلاحين” في “تويتر” محض هراء.

    المصدر :
  • رويترز

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