إيلون ماسك يستعين بمخترق "أبل".. ما القصة؟

أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك، الاستعانة بخدمات الهاكرز الأمريكي الشهير جورج هوتز؛ لإصلاح مشاكل ميزة البحث بمنصة التدوين المصغرة الأشهر في العالم.

واشتهر “هوتز” بكونه مخترق آي فون (الجيل الأول) من خلال إنتاجه برنامج “جلبريك”، كما شارك بإنتاج “باتشات” لجهاز سوني بلاي ستيشن 3 لتسمح بتشغيل ألعاب من القرص الصلب.

وحدد ماسك مهلة 12 أسبوعًا فقط أمام هوتز للتدريب في تويتر؛ لإنجاز تلك المهمة، وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مستحيلًا لأي فرد عادي، إلا أننا نتحدث عن الأفضل في هذا المجال.

that’s what Elon told me my job was, and I will try my hardest to do it. I have 12 weeks

also trying to get rid of that nondismissable login pop up after you scroll a little bit ugh these things ruin the Internet https://t.co/vZbSfEqlfW

— George Hotz 🐀 (@realGeorgeHotz) November 22, 2022