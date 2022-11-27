إيلون ماسك يستعين بمخترق "أبل".. ما القصة؟

أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك، الاستعانة بخدمات الهاكرز الأمريكي الشهير جورج هوتز؛ لإصلاح مشاكل ميزة البحث بمنصة التدوين المصغرة الأشهر في العالم.

واشتهر “هوتز” بكونه مخترق آي فون (الجيل الأول) من خلال إنتاجه برنامج “جلبريك”، كما شارك بإنتاج “باتشات” لجهاز سوني بلاي ستيشن 3 لتسمح بتشغيل ألعاب من القرص الصلب.

وحدد ماسك مهلة 12 أسبوعًا فقط أمام هوتز للتدريب في تويتر؛ لإنجاز تلك المهمة، وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مستحيلًا لأي فرد عادي، إلا أننا نتحدث عن الأفضل في هذا المجال.

that’s what Elon told me my job was, and I will try my hardest to do it. I have 12 weeks also trying to get rid of that nondismissable login pop up after you scroll a little bit ugh these things ruin the Internet https://t.co/vZbSfEqlfW — George Hotz 🐀 (@realGeorgeHotz) November 22, 2022

وكان هوتز صغيرًا جدًا عندما حصل على شهرته في سن السابعة عشرة، وفي ذلك الوقت، أصبح أول شخص في العالم يكسر حماية آي أو إس (آي أو أس جيلبريك)، حيث أزال القيود التي تفرضها شركة أبل على الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس.

وسمح كسر الحماية للمستخدمين بالحصول على صلاحيات الجذر (root access) للنظام، مما يسمح لمستخدمي آي أو إس بتحميل تطبيقات وإضافات وثيمات غير متوفرة في متجر تطبيقات أبل.

التحدي الآخر الذي وضعه تويتر أمام هوتز هو التخلص من النافذة المنبثقة لتسجيل الدخول في المنصة، والتي تمنعك من تصفح تغريدات وحسابات تويتر دون تسجيل الدخول.

ووفق هوتز، فإن هذا الأمر يعد تحديًا، لكنه قادر على إنجازه وحله، وسيفعل ما في وسعه للتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام في المهام الموكلة إليه.

واشتهر هوتز على تويتر بعد أن عبر عن دعمه لماسك في وقت سابق، وما يحصل عليه الآن في المقابل هو فرصة ذهبية بالتدريب في تويتر تحت قيادة ماسك؛ لإصلاح أبرز مشاكل المنصة مع الكثير من الفوائد.