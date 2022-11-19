إيلون ماسك يكشف سياسة تويتر الجديدة

غرد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة تويتر عبر حسابه الرسمي على المنصة معلنا سياسة تويتر الجديدة والتي تقوم على حرية التعبير في تداول الآراء، إلا أن هذه الحرية مرتبطة بآلية وصولها لأكبر عدد ممكن في حال كانت التغريدات تبث معلومات أو مشاعر سلبية التي تحض على الكراهية، وفي هذه الحالة يمكن أن يتم إلغاء تداولها بشكل مباشر، منوها أنه لا توجد إعلانات أو إيرادات أخرى في تويتر.

وتابع “ماسك” مشيرا إلى أنه في حالة أردت البحث عن شيء أو معلومة في مربع البحث، كل ما عليك القيام به هو البحث عن تلك التغريدة على وجه التحديد باستخدام بعض الكلمات أو العبارات التي تتضمنها، الأمر يشبه عملية البحث على الإنترنت، منوها أن هذه الخاصية تنطبق فقط على التغريدات الفردية، وفي نفس السياق أعلن ماسك عن عودة بعض الحسابات التي تم حذرها من فترة، وبدوره قام بعمل استفتاء عبر حسابه الرسمي على تويتر يتسائل خلاله حول عودة حساب الرئيس السابق للولايات المتحدة “ترامب” بنعم أم لا.

وبخصوص بدء فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في قطر غدا الأحد، أوضح “ماسك” لمستخدمي تويتر أنهم على صدد مشاهدة تغطية متكاملة وحصرية لفعاليات البطولة عبر منصة تويتر، ومن جانبه يواصل ماسك تغيير خطة العمل وبعض السياسات داخل تويتر خاصة بعدما أصبحت المنصة تواجه خبر الاختفاء من ساحة التواصل الاجتماعي للأبد، بعدما أعلنت تويتر غلق مكاتبها واستقالة أكثر من نصف الموظفين اعتراضا على تعميمات “ماسك”.

وتشير التقارير إلى أن Robin Wheeler، رئيس مبيعات الإعلانات في Twitter، تركت عملها بالفعل في منصة تويتر، خاصة بعدما حاول “ماسك” التمسك بها وإقناعها بعدم الاستقالة، ورغم أن تفاصيل الاستقالة الخاصة بها لم تظهر إلى العلن بعد، ولكنها غردت في وقت سابق قائلة “إلى الفريق وعملائي، كنتم دائمًا أولويتي الأولى والوحيدة”، الجدير بالذكر أن تويتر شهدت استقالة كبير تنفيذي الإعلانات، كبير مسؤولي العملاء، إلى جانب فرق الثقة والأمان الذي دفع شركات الإعلانات لسحب تعاملها مع المنصة خوفا من التحديات التي قد تواجه تويتر في غياب عنصر السلامة.