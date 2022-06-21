إيلون ماسك يكشف عن 3 أسباب تعيق إنجاز صفقة تويتر

كشف الملياردير الشهير إيلون ماسك عن الأسباب التي تعيق إنهاء صفقة استحواذه على شركة تويتر التي كثر الحديث عنها في الشهور الأخيرة ولم تحسم رسميًا حتى الآن.

وأكد أغنى رجل في العالم صاحب شركة تسلا عملاق صناعة السيارات الكهربائية، أن خطوته للاستحواذ على تويتر تبقى معلقة؛ بسبب ما قال إنها أسئلة ”هامة للغاية“ حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.

وأكد ماسك ردا على سؤال خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، أن المسألة ”حساسة … ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها“.

وأضاف الملياردير أن هذا يتضمن، ”إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من خمسة بالمئة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة غالبية الناس عند استخدام تويتر“.

وأوضح: ”ما زلنا ننتظر قرارا بشأن هذه المسألة وهي مسألة هامة للغاية“.

وذكر ماسك أيضا أن هناك تساؤلات حول ديون تويتر وإن كان حملة الأسهم سيقومون بالتصويت لصالح الصفقة، مؤكدا: ”أعتقد أن هذه الأمور الثلاثة التي يجب حلها“ من أجل إنجاز الصفقة.

ومنذ الإعلان عن شرائه حصة كبيرة من أسهم الشركة، في أوائل نيسان/أبريل، بعث ماسك بإشارات متناقضة في شأن عملية الاستحواذ، إذ نشر تغريدات انتقادية في الغالب وتهجم أحيانًا على المنصة التي يتابع حسابه عليها 98 مليون مستخدم.

وردًا على سؤال حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في عام 2024، أكد ماسك أنه لم يقرر من سيدعم، ولكنه مستعد لتقديم مبلغ يتراوح ما بين 20 مليونًا إلى 25 مليون دولار لدعم مرشحه المفضل.

وكان ماسك قال في وقت سابق، إنه قد يقوم بدعم حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس.