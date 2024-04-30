الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"إي آند" الإماراتية تعتزم شراء "يونايتد جروب" الأوروبية

منذ 8 دقائق
A A A
طباعة المقال

ذكرت بلومبرج نيوز، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة الاتصالات الإماراتية إي آند، ومقرها أبو ظبي، تدرس الاستحواذ على شركة يونايتد جروب الأوروبية للخدمات التلفزيونية المدفوعة بما يصل إلى ثمانية مليارات يورو (8.6 مليار دولار).

كانت شركة الاستثمار المباشر بي.سي بارتنرز قد اشترت في سبتمبر أيلول من العام الماضي حصة أغلبية في يونايتد جروب من شركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر التي احتفظت بحصة أقلية حاسمة.

ونقل تقرير بلومبرج عن مصادر مطلعة أن بي.سي بارتنرز تعتزم الآن بدء عملية بيع رسمية ليونايتد جروب الشهر المقبل.

ولم ترد يونايتد جروب بعد على طلب رويترز للتعليق. ولم يتسن التواصل مع إي آند خارج ساعات العمل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

ناسا تنشر صورا تكشف للمرة الأولى تفاصيل عن "سديم رأس الحصان"
الكرة الأرضية - تعبيرية
باحثون يعثرون على أقدم دليل على المجال المغناطيسي للأرض
"سيما".. نموذج ذكاء اصطناعي يصل إلى ألعاب الفيديو

الأكثر قراءة

علم فرنسا وأمريكا
هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
لقاح- تعبيرية
بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!