"إي آند" الإماراتية تعتزم شراء "يونايتد جروب" الأوروبية

ذكرت بلومبرج نيوز، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة الاتصالات الإماراتية إي آند، ومقرها أبو ظبي، تدرس الاستحواذ على شركة يونايتد جروب الأوروبية للخدمات التلفزيونية المدفوعة بما يصل إلى ثمانية مليارات يورو (8.6 مليار دولار).

كانت شركة الاستثمار المباشر بي.سي بارتنرز قد اشترت في سبتمبر أيلول من العام الماضي حصة أغلبية في يونايتد جروب من شركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر التي احتفظت بحصة أقلية حاسمة.

ونقل تقرير بلومبرج عن مصادر مطلعة أن بي.سي بارتنرز تعتزم الآن بدء عملية بيع رسمية ليونايتد جروب الشهر المقبل.

ولم ترد يونايتد جروب بعد على طلب رويترز للتعليق. ولم يتسن التواصل مع إي آند خارج ساعات العمل.