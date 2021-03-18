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ابتكار أول نموذج لجنين بشري من خلايا الجلد!

18 - مارس - 2021
جنين

جنين

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نجح علماء في جامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية في ابتكار نموذج لجنين بشري مبكر من خلايا الجلد.

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، تمكن الفريق بقيادة البروفيسور الأسترالي، خوسيه بولو، من ابتكار هذا النموذج، الذي يعتبر الأول من نوعه، نظرا لأنه يعتمد على خلايا جلد.

وقام العلماء، وهم من عدة دول، بإعادة برمجة خلايا جلدية لتشكل بنية خلوية ثلاثية الأبعاد، تشبه، في الشكل والجزيئات، الجنين المبكر.

ووفقا للبيان، فإن هذا النموذج المبتكر، ينطوي على أهمية خاصة، حيث سيسمح للعلماء بدراسة المراحل المبكرة لتكوين الجنين البشري، ومعرفة بعض أسباب العقم والإجهاض المبكر.

يذكر بأنه في وقت سابق طور فريق من العلماء الصينيين جهازا جديدا للاستشعار باللمس يشبه الجلد البشري، يمكنه إنجاز المهام الصعبة وإمساك الأشياء الهشة بثبات كما اليد البشرية.

وصمم الباحثون المستشعر مع بنية متعددة الطبقات مثل جلد الإنسان، ويتضمن فيلما مرنا وممغنطا، يبلغ سمكه نحو 0.5 مم كطبقة علوية، بحيث عندما تمارس عليه قوة خارجية، يمكنه اكتشاف تغيير المجال المغناطيسي من تشوه الفيلم، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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