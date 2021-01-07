ابتكار “باور بانك” يشحن لاسلكيا بالماء الساخن

كشف باحثون من معهد بكين لهندسة أنظمة المركبات الفضائية، عن ابتكار تقنية جديد تتمثل في استخدام كوب ماء ساخن لتوليد طاقة كهربائية يمكنها شحن بطارية الهواتف الذكية.

وبحسب تقارير متداولة، يمكن الاعتماد على المياه الساخنة في شحن الهواتف عبر تقنية التحويل الكهروحرارية Aerospace black عالية الأداء، المستندة إلى استخدام تكنولوجيا الفضاء والطيران.

وتناسب التقنية الجديدة، التي لا تزال بعيدة عن الاستخدام التجاري، معتادي التخييم أو الذين يعيشون في منطقة دون كهرباء، لشحن بطارية الهواتف الذكية.

ووفقًا للتقارير، يستخدم الكوب الحرارة من السائل ويشحن هاتفك الذكي مباشرة، وبمعنى آخر، عند صب الماء الساخن في الكوب سيبدأ هاتفك في استقبال الشحن بشكل مباشر.

ويعتقد الباحثون أنه مع انتشار الهواتف الذكية في العالم الحديث، أصبح استخدام أدوات ”الباور بانك“ أكثر أهمية أيضًا، ومن ثم، فإن أداة مثل هذه تساعدك على البقاء رطبًا وشحن هاتفك في نفس الوقت.

والجهاز مصمم ليكون محمولًا، ويمكنه تخزين كوب أو كوبين من الماء، كما يمكنه الحفاظ على حرارته فوق 65 درجة مئوية أو أقل من 9 درجات مئوية لمدة 6 ساعات، وعند العمل كبانك طاقة، يحول الكوب الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية.

وفي المستقبل، يمكن أن تدعم مثل هذه الأجهزة أيضًا الشحن اللاسلكي، لذلك، يمكن للمرء استخدام هذا بشكل أساسي في مناطق مختلفة لا يوجد مصدر للكهرباء فيها مثل المناطق الريفية.