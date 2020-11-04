ابتكار رقاقة توضع على القلب لمراقبته وعلاج الأمراض القلبية

للحفاظ على صحة القلب وحمايته من الامراض، طور مجموعة من الباحثين في جامعة هيوستن الأمريكية رقعة إلكترونية مطاطية يمكن وضعها مباشرة على القلب، تحت قيادة كونجيانغ يو، وهو أستاذ مساعد في مجال الهندسة الميكانيكية في الجامعة بتطوير رقعة مصنوعة من الإلكترونيات المطاطية، التي يمكن وضعها مباشرة على القلب لمراقبة النشاط الكهربائي ودرجات الحرارة ونبضات القلب ويمكنها علاج عدم انتظام ضربات القلب والعديد من الأمراض القلبية الأخرى.

وأكد البروفيسور يو، أن هذا الابتكار يعد الخطوة الأولى نحو استخدام الإلكترونيات الحيوية البيولوجية باستخدام مواد مطاطية يمكنها التوافق مع أنسجة القلب، ما يتيح لهذه الرقعة حل المشكلات القلبية مثل النوبات القلبية أو عدم انتظام ضربات القلب.

وبسبب صنع الرقعة من مواد ذات خصائص ميكانيكية على غرار الأنسجة القلبية البيولوجية فهي تقلل من خطورة الإصابة بتلف عضلة القلب وذلك على عكس الإلكترونيات التي تحتوي على مواد صلبة، فأجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها من الأجهزة القلبية الأخرى التي يمكن زراعتها لها عيوب، منها أنها تُصنع من مواد صلبة لا يمكنها احتواء ضربات القلب وتتبعها أو يتم صنعها من مواد رقيقة غير قادرة على جمع قدر وافٍ من المعلومات.

وأكد الباحثون ان الرقعة الإلكترونية الجديدة لديها قدرة على رسم الخرائط الزمانية والمكانية للقلب وحصد الطاقة من نبضات القلب وهذا يُسهل عمل الرقعة القلبية المطاطية دون اللجوء لمصدر خارجي للطاقة.