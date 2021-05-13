ابتكار طبي جديد للحوامل… اعرفي موعد وضع مولودك بالتحديد

ابتكر علماء أميركيون فحص طبي بسيط، لكنه خارق ودقيق من شأنه أن يُحدد للمرأة الحامل الموعد المفترض لوضع مولودها، وهو ما يمكن أن يُسهل عليها الكثير من الأعباء، ابتداء من تنظيم وقتها وليس انتهاء بحجز موعد لها في المستشفى لتأمين عملية الولادة لها في أحسن ظرف.

وقالت جريدة “ديلي ميل” البريطانية إن “النساء الحوامل قد يتمكنّ قريباً من معرفة موعد الولادة باستخدام فحص الدم”.

ومن المعروف أن “مواعيد الاستحقاق” للنساء الحوامل غير موثوقة، حيث تلد معظم النساء في أي وقت بين الأسبوع الـ37 والأسبوع الـ42 من الحمل.

وابتكر العلماء اختباراً للدم لمرحلة “ما قبل المخاض” يقوم بتحديد زيادة في الهرمونات مع استعداد جسم المرأة للولادة، وانخفاض في تكوين خلايا الدم، بينما تستعد المشيمة للانفصال عن الرحم، بالإضافة لكشفه عن خلايا وبروتينات مناعية مختلفة.

وتم اختبار هذا الفحص على 63 امرأة حتى الآن. ويتوقع الباحثون أن يكون متاحاً للنساء في غضون عامين، مؤكدين أن دقته ستتحسن بعد اختباره على أعداد أكبر.

وباستخدام عينات دم من 63 امرأة حامل، وجميعهن ولدن بشكل طبيعي، بحث العلماء عن أكثر من 7000 علامة بيولوجية قد تساعد في التنبؤ بمواعيد الولادة.

ووجدوا 45 من هذه المؤشرات “مهمة”، بما في ذلك زيادة هرمون الستيرويد البروجسترون، المعروف أنه يلعب دوراً حيوياً في العد التنازلي للولادة.

وأظهرت اختبارات الدم أن البروتينات التي تساعد المشيمة على تكوين الأوعية الدموية تتناقص بشكل مطرد مع اقتراب الولادة، حيث تستعد المشيمة لفصل إمدادات الدم عن الرحم.