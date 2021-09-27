ابتكار طبي "مثير" سيقلّل من مخاطر عمليات العمود الفقري.. فما هو؟

يستخدم الجراحون نوعاً من الكاميرات “الذكية” الموجودة في السيارات ذاتية القيادة للعمل على العمود الفقري، مما يسمح لهم بالعمل مع صور ثلاثية الأبعاد الحية والمعقدة التي تساعدهم خلال تشريح مرضاهم.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أن الأطباء في الماضي، كان بإمكانهم رؤية سطح العمود الفقري فقط أثناء الجراحة، لكنّ الكاميرات الجديدة تظهر العمود الفقري للمريض الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر من كل زاوية، حتى داخله.

ونتيجة لذلك، فإنّ الجراحين أقل عرضة للتسبب في تلف أثناء العمليات.

في حين أنّ هذه الحوادث ليست شائعة، إلا أنها تحدث في واحدة على الأقل من كل 300 عملية جراحية في العمود الفقري، ويمكن أن يؤدي ذلك في حالات نادرة جداً إلى الشلل.

في السنوات الأخيرة، بدأ بعض الجراحين باستخدام تقنيات التصوير مثل الأشعة المقطعية، على غرار الأشعة السينية، أثناء الإجراءات.

لكنّ هذه الأخيرة تعطي صورة جزئية فقط للعمود الفقري، ويمكن أن يؤدي إجراء العديد من صور الأشعة إلى زيادة وقت العملية بشكل كبير. من جهة أخرى تصدر الآلات كمية صغيرة من الإشعاع، في حين أنّ تفرض قواعد السلامة أنّ يغادر كل الفريق الجراحي الغرفة عند إجراء الفحص.

لا يعتمد النظام الجراحي الجديد 7D على الأشعة المقطعية. فهو يجمع بين عمليات المسح السابقة للعمود الفقري للمريض مع الآلاف من الصور عالية الوضوح التي تم التقاطها أثناء الإجراء لإنشاء الصور.

يعمل “دماغ” الكمبيوتر مثل الأنظمة في السيارات ذاتية القيادة، والتي تجمع بين خرائط الأقمار الصناعية الموجودة مع الصور الملتقطة في الوقت الفعلي من أجل التنقل في الطرق.

يقول الخبراء الذين يستخدمون الجهاز لإزالة أورام العمود الفقري وإصلاح الأقراص المنزلقة أنه يبسط الإجراءات، ويعتقدون أنه يمكن أن يغير بشكل جذري طريقة إجراء الجراحة.

كان فادي سدرا، استشاري جراحة العظام وجراح العمود الفقري في مستشفى لندن الملكي في شرق لندن، من أوائل الذين استخدموا 7D. قال: “إنّ جراحة العمود الفقري مهما كان نوعها ليست إجراء بسيطاً أبداً. فأنت تعمل بالقرب من الحبل الشوكي، الذي يحمل رسائل عصبية من الدماغ إلى الأطراف، لذلك عليك أن تكون حذراً.”

‘إنّ الحصول على مساعدة عبر إعطاء الجراحين صورة ثلاثية الأبعاد للعمود الفقري للمريض هو تغيير لقواعد اللعبة. هذا يعني أنه يمكنك رؤية إلى أين أنت ذاهب، لذلك يتم زيادة سلامة العملية على الفور.”

وفقاً لـمركز الخدمات الصحية الوطنية، يخضع أكثر من 50,000 بريطاني لإجراءات على عمودهم الفقري كل عام.

إنّ أحد العلاجات الأكثر تعقيدا هو علاج الجنف، حيث ينحني العمود الفقري ويلتفّ جانبياً، وهي حالة تحدث في مرحلة المراهقة.

غالباً ما يتم علاج الجنف الشديد من خلال إجراء يسمى الانصهار الشوكي، حيث يتم توصيل فقرتين أو أكثر بشكل دائم بالعمود الفقري عبر مسامير. يخضع حوالي 3600 طفل للانصهار الشوكي كلّ عام.

إنّ هذه العملية، إلى جانب العديد من عمليات العمود الفقري الأخرى مثل إزالة الأورام، تتطلب حفر ثقوب في العمود الفقري، والتي يمكن أن تكون مهمة محفوفة بالمخاطر بسبب قربها من الحبل الشوكي.

لا يستطيع الجراحون رؤية الحبل الشوكي وهم يعملون لأنه مغطى داخل الفقرات الفردية الـ 24 التي تشكل العمود الفقري. لهذا السبب، يتم تحذير المرضى قبل الجراحة من المضاعفات التي يمكن أن تحدث.

وقال بريت روكوس، استشاري آخر لجراحة العظام والعمود الفقري في مستشفى رويال لندن: “في حين أصبحت تقنيات التصوير باستخدام الأشعة المقطعية لتحديد موقع الحبل الشوكي أكثر تقدماً، قاوم العديد من الجراحين استخدامها لأنها تستغرق وقتاً طويلاً “.

وقال السيد سدرا أنّ معظم الجراحين لا يزالون يعملون “بالعين المجردة”، ويبحثون عن المعالم التي تشير إلى مكان وجود الحبل الشوكي.

“في الغالبية العظمى لهذه العمليات الجراحية تعتبر هذه التقنية آمنة جداً ولكن نحن نتطلع دائماً إلى جعل العمليات أكثر أماناً وأكثر دقة.”

يستخدم نظام 7D كاميرا عالية الوضوح معلقة فوق المريض أثناء العملية، تقوم بالتقاط الصور باستمرار. أثناء عمل الجراح، يتم عرض الصورة على الشاشة، مما يدل بدقة على مدى قرب الأدوات الجراحية من الحبل الشوكي.

كانت سابا دلغوشا، البالغة من العمر 16 عاماً من لندن، واحدة من أوائل المرضى في المملكة المتحدة الذين استفادوا من نظام 7D بعد أن أصبح جنفها شديداً لدرجة أنها تطلبت عملية انصهار شوكي.

ذهبت سابا إلى مستشفى لندن الملكي لإجراء العملية في بداية هذا الشهر.

قالت: “عندما خرجت من الجراحة، أخبروا أمي أنني محظوظة لأنّ لديهم هذا الماسح الضوئي لأنّ عظامي كانت على ما يبدو صغيرة جداً وكان من الصعب إدخال المسامير فيها بدون مساعدة”.

سابا، التي تريد أن تصبح طبيبة، تتعافى حالياً في المنزل وتأمل في العودة إلى المدرسة في غضون شهر.

وقال السيد سدرا: “الجنف هو مجرد واحدة من العديد من المجالات حيث يمكن ل 7D أن تكون مفيدة.”

“في غضون بضع سنوات، أعتقد أنه من المحتمل أن تكون متوفرة في معظم المستشفيات للمساعدة في عمليات العمود الفقري الجراحية.”