ابتكار مرآة للمركبات تحاكي العين البشرية في مراقبة الطريق

أعلن باحثون في معهد فراونهوفر الألماني للأنظمة الضوئية الدقيقة ”IPMS“، عن ابتكار نوعا جديدا من مرآة ماسح ضوئي دقيقة، أطلقوا عليها اسم ”MEMS“، حيث يمكن أن تحل بديلا عن الرؤية البشرية في المركبات ذاتية القيادة، وفقا لموقع ”Tech Xplore“ للأخبار التقنية.

وستسمح هذه التكنولوجيا، لركاب المركبات الذاتية القيادة بالاستمتاع برحلاتهم على متنها، بدون مراقبة الطريق من حولهم، حيث ستتولى المركبات زمام القيادة ومراقبة الطريق بدلا منهم.

ومع ذلك، يجب أن تلبي هذه الأنظمة معايير السلامة الصارمة، وأن تكون المركبة الذاتية القيادة يمكنها بالفعل، مراقبة العقبات والمخاطر الأخرى على الطريق، وتطبيق الفرامل في حالات الطوارئ.

وبحسب معهد ”IPMS“، فإن تجهيز مثل هذه المركبات مع مرآة ”MEMS“، يمكنها من إجراء مسح ثلاثي الأبعاد لمحيط السيارة إلى مدى يزيد عن 200 متر.

وعند دمجها مع نظام استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات الليزر ”LiDAR“، يمكن تجنب الحاجة إلى رؤية الإنسان، وبالتالي تقديم مساهمة رئيسة لسلامة المركبات الذاتية القيادة.

وتتميز أنظمة المركبات الحالية، بمجموعة متنوعة من أدوات مساعدة السائق المتقدمة.

وفي السنوات المقبلة، سيُفرض اجباريا تثبيت أنظمة الطوارئ في المركبات الجديدة، مثل مساعد التوجيه المراوغ لكشف النقاط العمياء، ما يمهد الطريق لتشغيل المركبات الذاتية القيادة بأمان.

ولكن حتى مع الأجيال المقبلة من السيارات، فمن المتوقع أن يراقب ركاب هذه المركبات محيطهم، ويتخذون ردود فعل في المواقف الخطرة.

ومع تقدم أنظمة ليدار، والتي تقيس وتفحص المسافة بين السيارة والأشياء الأخرى، قد يتغير ذلك.

وصمم باحثو ”IPMS“، في ابتكارهم، مرآة ”MEMS“ تستخدم مع أنظمة ليدار، حيث تعتبر قادرة على رؤية رقمية ثلاثية الأبعاد للمنطقة المحيطة.

من جانبه شرح الدكتور جان جرمان، الباحث المشارك في الابتكار، أن أنظمة ليدار قادرة على مسح المنطقة المحيطة في ثلاثة أبعاد، وبالتالي الكشف عن المشاة وراكبي الدراجات أو المركبات الأخرى، وتقسم مرآة ”MEMS“، إلى بعدين وتركز الضوء على الكائن الذي يتم فحصه.

وصنع الباحثون مرآة ”MEMS“ من مادة السيليكون أحادي البلورية وهي المادة الأساسية لرقائق السليكون المستخدمة في الإلكترونيات، حيث تتميز بمقاومتها للحرارة والصدمات.

والخطوة التالية للباحثين، هي إنتاج مرآة ”MEMS“ بكميات كبيرة، لتجهيزها للبيع بالجملة.