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ابتكار ياباني جديد.. عيدان طعام لتعزيز المذاق المالح

19 - أبريل - 2022
وجبات الطعام الجاهزة

طعام

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طور باحثون يابانيون عيدان تناول طعام تعزز المذاق المالح وربما تساعد الذين يحتاجون إلى تقليل الصوديوم في وجباتهم الغذائية.

طور عيدان تناول الطعام هومي مياشيتا، الأستاذ بجامعة ميجي، بالتعاون مع كيرين هولدنجز لصناعة المشروبات، مما يعزز المذاق المالح باستخدام التحفيز الكهربائي وجهاز كمبيوتر صغير للغاية يوضع على سوار المعصم.

قال مياشيتا إن الجهاز يستخدم تيارا كهربائيا ضعيفا لنقل أيونات الصوديوم من الطعام، عبر عيدان تناول الطعام، إلى الفم حيث توجد إحساسا بالملوحة.

وأضاف “نتيجة لذلك، زاد الطعم المالح مرة ونصف”.

اكتشف مياشيتا ومختبره طرقا مختلفة يمكن أن تتفاعل بها التكنولوجيا مع التجارب الحسية البشرية وتحفزها. فقد طور أيضا شاشة تلفزيون قابلة لللعق يمكنها محاكاة نكهات الطعام المختلفة.

وقد يكون لأعواد تناول الطعام التي تعزز الطعم أهمية خاصة في اليابان، حيث يفضل النظام الغذائي التقليدي المذاقات المالحة. يستهلك البالغ الياباني العادي نحو عشرة جرامات من الملح يوميا، أي ضعف الكمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

ويرتبط تناول الصوديوم الزائد بزيادة حدوث ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض أخرى.

وقال الباحث في شركة كيرين آي ساتو “للوقاية من هذه الأمراض، ينبغي تقليل كمية الملح التي نتناولها”.

وأضاف “إذا حاولنا تجنب تناول كميات أقل من الملح بطريقة تقليدية، فسيتعين علينا تحمل ألم إسقاط طعامنا المفضل من نظامنا الغذائي أو تحمل تناول طعام خفيف غير متبل”.

يقوم مياشيتا وكيرين بتحسين نموذج عيدان تناول الطعام الخاص بهما ويأملان في تسويقها في وقت مبكر من العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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